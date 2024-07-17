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Блогер из Дагестана надругался над православным крестом и оскорбил верующих

Блогер из Дагестана надругался над православным крестом и оскорбил верующих - РИА Новости, 17.07.2024

Блогер из Дагестана надругался над православным крестом и оскорбил верующих

Блогер из Дагестана надругался над православным крестом, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:44

2024-07-17T11:44

2024-07-17T14:32

александр хинштейн

генеральная прокуратура рф

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Блогер из Дагестана надругался над православным крестом, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца! Направляю свое обращение в Генпрокуратуру и МВД. Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона", — написал депутат.Он рассказал, что во время прямого эфира блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан. Позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты".

https://ria.ru/20240315/reposty-1933338290.html

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александр хинштейн, генеральная прокуратура рф, госдума рф, происшествия