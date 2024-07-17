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Блогер из Дагестана надругался над православным крестом и оскорбил верующих - РИА Новости, 17.07.2024
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11:44 17.07.2024 (обновлено: 14:32 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/bloger-1960200054.html
Блогер из Дагестана надругался над православным крестом и оскорбил верующих
Блогер из Дагестана надругался над православным крестом и оскорбил верующих - РИА Новости, 17.07.2024
Блогер из Дагестана надругался над православным крестом и оскорбил верующих
Блогер из Дагестана надругался над православным крестом, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:44
2024-07-17T14:32
александр хинштейн
генеральная прокуратура рф
госдума рф
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Блогер из Дагестана надругался над православным крестом, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. &quot;Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца! Направляю свое обращение в Генпрокуратуру и МВД. Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона&quot;, — написал депутат.Он рассказал, что во время прямого эфира блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан. Позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты".
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александр хинштейн, генеральная прокуратура рф, госдума рф, происшествия
Александр Хинштейн, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Происшествия
Блогер из Дагестана надругался над православным крестом и оскорбил верующих

Хинштейн попросил наказать блогера, растоптавшего православный крест

© Кадр видео из соцсетейДагестанский блогер Хавиер Ярмагомедов
Дагестанский блогер Хавиер Ярмагомедов - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дагестанский блогер Хавиер Ярмагомедов
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Блогер из Дагестана надругался над православным крестом, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«

"Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца! Направляю свое обращение в Генпрокуратуру и МВД. Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона", — написал депутат.

Он рассказал, что во время прямого эфира блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан.
Позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты".
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