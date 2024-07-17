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Джек Блэк отменил тур группы Tenacious D из-за шутки о покушении на Трампа - РИА Новости, 17.07.2024
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11:00 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/blek-1960189148.html
Джек Блэк отменил тур группы Tenacious D из-за шутки о покушении на Трампа
Джек Блэк отменил тур группы Tenacious D из-за шутки о покушении на Трампа - РИА Новости, 17.07.2024
Джек Блэк отменил тур группы Tenacious D из-за шутки о покушении на Трампа
Американский актёр кино и озвучивания, комик и музыкант Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:00
2024-07-17T11:00
сша
сидней
австралия
джек блэк
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американский актёр кино и озвучивания, комик и музыкант Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, вызвавшей негативную реакцию, сообщает телеканал CNN. На концерте группы, состоявшемся в Сиднее в рамках тура в воскресенье, Блэк преподнес Гэссу торт, чтобы поздравить с днем рождения, и попросил его загадать желание, на что тот ответил: "В следующий раз не промахнись мимо Трампа". "Сатирическая рок-группа Джека Блэка Tenacious D отменила оставшийся тур из-за негативной реакции, которую вызвала шутка участника группы Кайла Гэсса о субботнем покушении на бывшего президента США Дональда Трампа", - сообщает CNN. Хотя, по информации телеканала, некоторые в соцсетях восприняли реплику Гэсса как обычную шутку, австралийский сенатор Ральф Бабет опубликовал на своей странице в социальной сети X заявление о том, что группа Tenacious D должна быть незамедлительно депортирована из страны, и назвал реплику Гэсса "отвратительной и неприемлемой". Австралийский радиоведущий Кайл Сандилендс также раскритиковал группу, заявив в соцсетях, что больше не будет принимать участие в интервью с Блэком и Гэссом. Джек Блэк во вторник заявил CNN, что был "ошарашен" высказыванием партнера по группе и ни в коем случае не поощряет политическое насилие. Гэсс уже извинился за шутку на концерте в своих соцсетях и назвал ее "ужасной ошибкой". После Сиднея Tenacious D должна была продолжить тур по Австралии, а затем по Новой Зеландии и США, говорится в сообщении CNN. Актер и музыкант Джек Блэк известен в первую очередь своими комедийными ролями в кино ("Джуманджи"), а также работами в озвучивании ("Кунг-фу панда"). В 1994 году совместно с актером и музыкантом Кайлом Гэссом он основал группу Tenacious D, выпускающую шуточные песни в жанре пародийного рока. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. -0-
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сша, сидней, австралия, джек блэк, дональд трамп, покушение на дональда трампа
США, Сидней, Австралия, Джек Блэк, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Джек Блэк отменил тур группы Tenacious D из-за шутки о покушении на Трампа

Артист Джек Блэк отменил тур своей группы из-за шутки о покушении на Трампа

© AP Photo / Invision/Frank MicelottaАктер Джек Блэк
Актер Джек Блэк - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Invision/Frank Micelotta
Актер Джек Блэк. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американский актёр кино и озвучивания, комик и музыкант Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, вызвавшей негативную реакцию, сообщает телеканал CNN.
На концерте группы, состоявшемся в Сиднее в рамках тура в воскресенье, Блэк преподнес Гэссу торт, чтобы поздравить с днем рождения, и попросил его загадать желание, на что тот ответил: "В следующий раз не промахнись мимо Трампа".
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"Сатирическая рок-группа Джека Блэка Tenacious D отменила оставшийся тур из-за негативной реакции, которую вызвала шутка участника группы Кайла Гэсса о субботнем покушении на бывшего президента США Дональда Трампа", - сообщает CNN.
Хотя, по информации телеканала, некоторые в соцсетях восприняли реплику Гэсса как обычную шутку, австралийский сенатор Ральф Бабет опубликовал на своей странице в социальной сети X заявление о том, что группа Tenacious D должна быть незамедлительно депортирована из страны, и назвал реплику Гэсса "отвратительной и неприемлемой". Австралийский радиоведущий Кайл Сандилендс также раскритиковал группу, заявив в соцсетях, что больше не будет принимать участие в интервью с Блэком и Гэссом.
Джек Блэк во вторник заявил CNN, что был "ошарашен" высказыванием партнера по группе и ни в коем случае не поощряет политическое насилие. Гэсс уже извинился за шутку на концерте в своих соцсетях и назвал ее "ужасной ошибкой".
После Сиднея Tenacious D должна была продолжить тур по Австралии, а затем по Новой Зеландии и США, говорится в сообщении CNN.
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Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. -0-
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