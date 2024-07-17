https://ria.ru/20240717/blagoustroystvo-1960170530.html
Стартовало благоустройство у станции МЦД-4 "Солнечная" на западе Москвы
Стартовало благоустройство у станции МЦД-4 "Солнечная" на западе Москвы - РИА Новости, 17.07.2024
Стартовало благоустройство у станции МЦД-4 "Солнечная" на западе Москвы
Специалисты приступили к благоустройству территорий, прилегающих к станции "Солнечная" четвертого московского центрального диаметра (МЦД-4) на западе столицы,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:26
2024-07-17T09:26
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к благоустройству территорий, прилегающих к станции "Солнечная" четвертого московского центрального диаметра (МЦД-4) на западе столицы, сообщил журналистами заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий, прилегающих к станции "Солнечная" МЦД-4 на западе столицы. Главная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улицы Попутная и Наро-Фоминская", - рассказал он. Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства установили строительный городок, ограждения и временные дорожные знаки, организовали удобные проходы для пешеходов и проезды для автотранспорта. "В рамках проекта уберем воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью почти 2,3 километра, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Начали демонтаж асфальтового покрытия, в общей сложности заменим почти 7 тысяч квадратных метров на проезжей части и около 4 тысяч "квадратов" на тротуарах", - отметил Бирюков. Существующие остановочные павильоны перенесут ближе к станции "Солнечная", чтобы пересадка между разными видами транспорта занимала меньше времени и была удобна пассажирам. У входа организуют велопарковки. Запланировано обновление системы уличного освещения: старые фонари заменят на современные с энергосберегающими светильниками и установят дополнительные, пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. Бирюков напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах обустроят около 2 тысяч квадратных метров газона.
https://ria.ru/20240716/moskva-1959967830.html
https://ria.ru/20240709/moskva-1958423045.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к благоустройству территорий, прилегающих к станции "Солнечная" четвертого московского центрального диаметра (МЦД-4) на западе столицы, сообщил журналистами заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий, прилегающих к станции "Солнечная" МЦД-4 на западе столицы. Главная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улицы Попутная и Наро-Фоминская", - рассказал он.
Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства установили строительный городок, ограждения и временные дорожные знаки, организовали удобные проходы для пешеходов и проезды для автотранспорта.
"В рамках проекта уберем воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью почти 2,3 километра, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Начали демонтаж асфальтового покрытия, в общей сложности заменим почти 7 тысяч квадратных метров на проезжей части и около 4 тысяч "квадратов" на тротуарах", - отметил Бирюков
.
Существующие остановочные павильоны перенесут ближе к станции "Солнечная", чтобы пересадка между разными видами транспорта занимала меньше времени и была удобна пассажирам. У входа организуют велопарковки. Запланировано обновление системы уличного освещения: старые фонари заменят на современные с энергосберегающими светильниками и установят дополнительные, пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения.
Бирюков напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах обустроят около 2 тысяч квадратных метров газона.