https://ria.ru/20240717/bespilotniki-1960164521.html
Над Брянской областью ночью сбили два беспилотника
Над Брянской областью ночью сбили два беспилотника - РИА Новости, 17.07.2024
Над Брянской областью ночью сбили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Брянской областью два беспилотника, с помощью которых Киев намеревался устроить террористическую атаку на РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:10
2024-07-17T08:10
2024-07-17T08:15
брянская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Брянской областью два беспилотника, с помощью которых Киев намеревался устроить террористическую атаку на территории РФ, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/pvo-1959770911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, безопасность
Брянская область, Россия, Безопасность
Над Брянской областью ночью сбили два беспилотника
ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью