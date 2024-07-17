https://ria.ru/20240717/bespilotniki-1960164521.html

Над Брянской областью ночью сбили два беспилотника

Над Брянской областью ночью сбили два беспилотника - РИА Новости, 17.07.2024

Над Брянской областью ночью сбили два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Брянской областью два беспилотника, с помощью которых Киев намеревался устроить террористическую атаку на РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:10

2024-07-17T08:10

2024-07-17T08:15

брянская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Брянской областью два беспилотника, с помощью которых Киев намеревался устроить террористическую атаку на территории РФ, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/pvo-1959770911.html

брянская область

россия

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Варвара Скокшина

брянская область, россия, безопасность