https://ria.ru/20240717/bespilotniki-1960161397.html
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.07.2024
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника
Два украинских беспилотника уничтожены над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:16
2024-07-17T07:16
2024-07-17T07:19
специальная военная операция на украине
брянская область
суражский район
александр богомаз
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два украинских беспилотника уничтожены над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом военнослужащими Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240716/bespilotnik-1959930373.html
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брянская область, суражский район, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суражский район, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области два БПЛА ВСУ