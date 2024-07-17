https://ria.ru/20240717/bespilotnik-1960302099.html

В Белгородской области уничтожили беспилотник

В Белгородской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 17.07.2024

В Белгородской области уничтожили беспилотник

Средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:15

2024-07-17T17:15

2024-07-17T17:24

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Семнадцатого июля около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится сообщении.

https://ria.ru/20240716/bespilotnik-1959930373.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность