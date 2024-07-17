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Новгородец получит премию за информацию о найденном дроне ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
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15:48 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/bespilotnik-1960270922.html
Новгородец получит премию за информацию о найденном дроне ВСУ
Новгородец получит премию за информацию о найденном дроне ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
Новгородец получит премию за информацию о найденном дроне ВСУ
Житель Новгородской области получит 10 тысяч рублей за то, что сообщил оперативным службам местонахождение украинского беспилотника, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:48
2024-07-17T15:48
происшествия
новгородская область
старорусский район
сергей егоров
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Житель Новгородской области получит 10 тысяч рублей за то, что сообщил оперативным службам местонахождение украинского беспилотника, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Уточняется, что рушанин Сергей Егоров обнаружил беспилотный летательный аппарат вблизи деревни Сысоново Старорусского района. Об этом он сообщил в "112". "Службы выехали на место обнаружения БПЛА и зафиксировали украинский беспилотник. За оперативные правильные действия в момент обнаружения БПЛА житель Старорусского района получит 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как отметил руководитель регионального управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций Павел Красильников, такая мера поощрения действует в соответствии с постановлением правительства Новгородской области. "В апреле в правительстве региона приняли решение о выплате 10 тысяч рублей гражданам, которые обнаружат беспилотник в Новгородской области, сделают фото или видеофиксацию и направят данные через приложение "Экстренный вызов 112", - приводит пресс-служба слова Красильникова. Уточняется, что Егоров – первый житель региона, кто получит выплату за информацию о БПЛА. В ведомстве напомнили, что при обнаружении упавших беспилотников не надо к ним приближаться и следует сообщать оперативным службам.
https://ria.ru/20240328/dron-1936366839.html
https://ria.ru/20240321/ispytaniya-1934819281.html
новгородская область
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происшествия, новгородская область, старорусский район, сергей егоров
Происшествия, Новгородская область, Старорусский район, Сергей Егоров
Новгородец получит премию за информацию о найденном дроне ВСУ

Новгородец получит десять тысяч рублей за найденный украинский БПЛА

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Житель Новгородской области получит 10 тысяч рублей за то, что сообщил оперативным службам местонахождение украинского беспилотника, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Уточняется, что рушанин Сергей Егоров обнаружил беспилотный летательный аппарат вблизи деревни Сысоново Старорусского района. Об этом он сообщил в "112".
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"Службы выехали на место обнаружения БПЛА и зафиксировали украинский беспилотник. За оперативные правильные действия в момент обнаружения БПЛА житель Старорусского района получит 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель регионального управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций Павел Красильников, такая мера поощрения действует в соответствии с постановлением правительства Новгородской области.
«
"В апреле в правительстве региона приняли решение о выплате 10 тысяч рублей гражданам, которые обнаружат беспилотник в Новгородской области, сделают фото или видеофиксацию и направят данные через приложение "Экстренный вызов 112", - приводит пресс-служба слова Красильникова.
Уточняется, что Егоров – первый житель региона, кто получит выплату за информацию о БПЛА. В ведомстве напомнили, что при обнаружении упавших беспилотников не надо к ним приближаться и следует сообщать оперативным службам.
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ПроисшествияНовгородская областьСтарорусский районСергей Егоров
 
 
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