https://ria.ru/20240717/bespilotnik-1960270922.html
Новгородец получит премию за информацию о найденном дроне ВСУ
Новгородец получит премию за информацию о найденном дроне ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
Новгородец получит премию за информацию о найденном дроне ВСУ
Житель Новгородской области получит 10 тысяч рублей за то, что сообщил оперативным службам местонахождение украинского беспилотника, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:48
2024-07-17T15:48
2024-07-17T15:48
происшествия
новгородская область
старорусский район
сергей егоров
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Житель Новгородской области получит 10 тысяч рублей за то, что сообщил оперативным службам местонахождение украинского беспилотника, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Уточняется, что рушанин Сергей Егоров обнаружил беспилотный летательный аппарат вблизи деревни Сысоново Старорусского района. Об этом он сообщил в "112". "Службы выехали на место обнаружения БПЛА и зафиксировали украинский беспилотник. За оперативные правильные действия в момент обнаружения БПЛА житель Старорусского района получит 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как отметил руководитель регионального управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций Павел Красильников, такая мера поощрения действует в соответствии с постановлением правительства Новгородской области. "В апреле в правительстве региона приняли решение о выплате 10 тысяч рублей гражданам, которые обнаружат беспилотник в Новгородской области, сделают фото или видеофиксацию и направят данные через приложение "Экстренный вызов 112", - приводит пресс-служба слова Красильникова. Уточняется, что Егоров – первый житель региона, кто получит выплату за информацию о БПЛА. В ведомстве напомнили, что при обнаружении упавших беспилотников не надо к ним приближаться и следует сообщать оперативным службам.
https://ria.ru/20240328/dron-1936366839.html
https://ria.ru/20240321/ispytaniya-1934819281.html
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новгородская область, старорусский район, сергей егоров
Происшествия, Новгородская область, Старорусский район, Сергей Егоров
Новгородец получит премию за информацию о найденном дроне ВСУ
Новгородец получит десять тысяч рублей за найденный украинский БПЛА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Житель Новгородской области получит 10 тысяч рублей за то, что сообщил оперативным службам местонахождение украинского беспилотника, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Уточняется, что рушанин Сергей Егоров
обнаружил беспилотный летательный аппарат вблизи деревни Сысоново Старорусского района
. Об этом он сообщил в "112".
"Службы выехали на место обнаружения БПЛА и зафиксировали украинский беспилотник. За оперативные правильные действия в момент обнаружения БПЛА житель Старорусского района получит 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель регионального управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций Павел Красильников, такая мера поощрения действует в соответствии с постановлением правительства Новгородской области.
«
"В апреле в правительстве региона приняли решение о выплате 10 тысяч рублей гражданам, которые обнаружат беспилотник в Новгородской области, сделают фото или видеофиксацию и направят данные через приложение "Экстренный вызов 112", - приводит пресс-служба слова Красильникова.
Уточняется, что Егоров – первый житель региона, кто получит выплату за информацию о БПЛА. В ведомстве напомнили, что при обнаружении упавших беспилотников не надо к ним приближаться и следует сообщать оперативным службам.