https://ria.ru/20240717/bespilotnik-1960178022.html

В России наладили управление беспилотником через спутник

В России наладили управление беспилотником через спутник - РИА Новости, 17.07.2024

В России наладили управление беспилотником через спутник

Компания "Спутниковая система "Гонец" совместно с "Геосканом" впервые в России провели эксперимент и наладили управление беспилотником через космический... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:08

2024-07-17T10:08

2024-07-17T11:47

наука

космос - риа наука

россия

сахалинская область

роскосмос

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл — РИА Новости. Компания "Спутниковая система "Гонец" совместно с "Геосканом" впервые в России провели эксперимент и наладили управление беспилотником через космический спутник, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гонца" (входит в "Роскосмос"). "В России впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник. В рамках совместного эксперимента АО "Спутниковая система "Гонец" и компании "Геоскан", который проводился на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2024" в Сахалинской области, были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в ЦОД (центр обработки данных. — Прим. ред.) спутниковой системы "Гонец", а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении БВС (беспилотного воздушного судна. — Прим. ред.) на место запуска", — сказали в компании. В дальнейшем она может быть востребована для отслеживания местоположения дронов там, где отсутствуют другие каналы связи. Тестирование проходило с помощью беспилотника "Геоскан 201", который оснастили экспериментальным бортовым модемом "Гонец" и антенной в специальном облегченном форм-факторе. Наземные тесты и полеты на аэродроме Пушистый проходили с 13 по 16 июля. За это время разработчики оценивали возможность установки связи, передачи данных телеметрии с дрона на космический аппарат "Гонец-М" и отправки команд с наземной станции управления на беспилотник через спутник. Всего выполнили шесть полетов. Беспилотник передал 218 информационных сообщений на FTP-сервер системы "Гонец". Кроме того, за это время переданы три сообщения с командами управления в полете по обратной связи. По словам гендиректора "Гонца" Павла Черенкова, которые приводит пресс-служба, отечественные системы спутниковой связи с повсеместным покрытием открывают широкие горизонты развития беспилотных систем. "Но сегодняшнее событие знаменует гораздо большее: новую эру развития беспилотных решений в целом, когда спутниковые технологии приходят в эту индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть ее потенциал", — сказал Черенков.По его словам, это открывает возможность загоризонтного управления всеми видами беспилотников, а также новый уровень контроля за ними и возможность получения требуемой информации из зон полета.

https://ria.ru/20240125/dron-1923333513.html

https://ria.ru/20231128/bespilotnik-1912288125.html

https://ria.ru/20240517/sputnik-1946566019.html

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сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, сахалинская область, роскосмос