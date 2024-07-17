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В России наладили управление беспилотником через спутник - РИА Новости, 17.07.2024
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Наука
 
10:08 17.07.2024 (обновлено: 11:47 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/bespilotnik-1960178022.html
В России наладили управление беспилотником через спутник
В России наладили управление беспилотником через спутник - РИА Новости, 17.07.2024
В России наладили управление беспилотником через спутник
Компания "Спутниковая система "Гонец" совместно с "Геосканом" впервые в России провели эксперимент и наладили управление беспилотником через космический... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:08
2024-07-17T11:47
наука
космос - риа наука
россия
сахалинская область
роскосмос
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл — РИА Новости. Компания "Спутниковая система "Гонец" совместно с "Геосканом" впервые в России провели эксперимент и наладили управление беспилотником через космический спутник, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гонца" (входит в "Роскосмос"). "В России впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник. В рамках совместного эксперимента АО "Спутниковая система "Гонец" и компании "Геоскан", который проводился на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2024" в Сахалинской области, были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в ЦОД (центр обработки данных. — Прим. ред.) спутниковой системы "Гонец", а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении БВС (беспилотного воздушного судна. — Прим. ред.) на место запуска", — сказали в компании. В дальнейшем она может быть востребована для отслеживания местоположения дронов там, где отсутствуют другие каналы связи. Тестирование проходило с помощью беспилотника "Геоскан 201", который оснастили экспериментальным бортовым модемом "Гонец" и антенной в специальном облегченном форм-факторе. Наземные тесты и полеты на аэродроме Пушистый проходили с 13 по 16 июля. За это время разработчики оценивали возможность установки связи, передачи данных телеметрии с дрона на космический аппарат "Гонец-М" и отправки команд с наземной станции управления на беспилотник через спутник. Всего выполнили шесть полетов. Беспилотник передал 218 информационных сообщений на FTP-сервер системы "Гонец". Кроме того, за это время переданы три сообщения с командами управления в полете по обратной связи. По словам гендиректора "Гонца" Павла Черенкова, которые приводит пресс-служба, отечественные системы спутниковой связи с повсеместным покрытием открывают широкие горизонты развития беспилотных систем. "Но сегодняшнее событие знаменует гораздо большее: новую эру развития беспилотных решений в целом, когда спутниковые технологии приходят в эту индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть ее потенциал", — сказал Черенков.По его словам, это открывает возможность загоризонтного управления всеми видами беспилотников, а также новый уровень контроля за ними и возможность получения требуемой информации из зон полета.
https://ria.ru/20240125/dron-1923333513.html
https://ria.ru/20231128/bespilotnik-1912288125.html
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космос - риа наука, россия, сахалинская область, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Сахалинская область, Роскосмос
В России наладили управление беспилотником через спутник

В России впервые наладили управление беспилотником через космический спутник

© Фото : РоскосмосБеспилотное воздушное судно "Геоскан 201", оснащенное экспериментальным бортовым модемом "Гонец" и антенной в специальном облегченном форм-факторе
Беспилотное воздушное судно Геоскан 201, оснащенное экспериментальным бортовым модемом Гонец и антенной в специальном облегченном форм-факторе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Роскосмос
Беспилотное воздушное судно "Геоскан 201", оснащенное экспериментальным бортовым модемом "Гонец" и антенной в специальном облегченном форм-факторе
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл — РИА Новости. Компания "Спутниковая система "Гонец" совместно с "Геосканом" впервые в России провели эксперимент и наладили управление беспилотником через космический спутник, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гонца" (входит в "Роскосмос").
"В России впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник. В рамках совместного эксперимента АО "Спутниковая система "Гонец" и компании "Геоскан", который проводился на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2024" в Сахалинской области, были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в ЦОД (центр обработки данных. — Прим. ред.) спутниковой системы "Гонец", а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении БВС (беспилотного воздушного судна. — Прим. ред.) на место запуска", — сказали в компании.
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В дальнейшем она может быть востребована для отслеживания местоположения дронов там, где отсутствуют другие каналы связи.
Тестирование проходило с помощью беспилотника "Геоскан 201", который оснастили экспериментальным бортовым модемом "Гонец" и антенной в специальном облегченном форм-факторе. Наземные тесты и полеты на аэродроме Пушистый проходили с 13 по 16 июля. За это время разработчики оценивали возможность установки связи, передачи данных телеметрии с дрона на космический аппарат "Гонец-М" и отправки команд с наземной станции управления на беспилотник через спутник.
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Всего выполнили шесть полетов. Беспилотник передал 218 информационных сообщений на FTP-сервер системы "Гонец". Кроме того, за это время переданы три сообщения с командами управления в полете по обратной связи.
По словам гендиректора "Гонца" Павла Черенкова, которые приводит пресс-служба, отечественные системы спутниковой связи с повсеместным покрытием открывают широкие горизонты развития беспилотных систем.
"Но сегодняшнее событие знаменует гораздо большее: новую эру развития беспилотных решений в целом, когда спутниковые технологии приходят в эту индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть ее потенциал", — сказал Черенков.
По его словам, это открывает возможность загоризонтного управления всеми видами беспилотников, а также новый уровень контроля за ними и возможность получения требуемой информации из зон полета.
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