https://ria.ru/20240717/baza-1960310475.html

В Польше появилась перевалочная база для американских военных

В Польше появилась перевалочная база для американских военных - РИА Новости, 17.07.2024

В Польше появилась перевалочная база для американских военных

В Польше сдали в эксплуатацию новую перевалочную базу для военных США, сообщило агентство РАР. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:45

2024-07-17T17:45

2024-07-17T17:45

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ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. В Польше сдали в эксплуатацию новую перевалочную базу для военных США, сообщило агентство РАР. "Перевалочная база, которая была создана в районе Tшебенка является одной из трех баз, строящихся в районе города Свентошув, где находятся полигоны. Всего базы смогут вместить 3,6 тысячи солдат. Они будут использоваться ротационно для приема, пребывания и дальнейшего перемещения сухопутных войск", - сообщило агентство. Как пояснили в польской армии, эта база представляет собой реализацию подписанных между Польшей и США в 2022 году договоренностей о расширении сотрудничества и является частью более масштабного проекта. "Он должен создать условия для постоянной дислокации танковой бригады. Эти инвестиции будут реализованы в ближайшие годы и будут приоритетными. Это будет лагерь на базе постоянной инфраструктуры на 4,8 тысяч солдат", - сказал представитель МО Польши Дариуш Мендрала, слова которого приводит агентство. Он добавил, что перевалочные базы предназначены для быстрого принятия "сил усиления, их комплектования, оснащения и направления для оборонительных действий". Строительство баз финансируется из бюджета минобороны Польши.

https://ria.ru/20240717/polsha-1960202668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, сша