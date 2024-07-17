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В Польше появилась перевалочная база для американских военных - РИА Новости, 17.07.2024
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17:45 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/baza-1960310475.html
В Польше появилась перевалочная база для американских военных
В Польше появилась перевалочная база для американских военных - РИА Новости, 17.07.2024
В Польше появилась перевалочная база для американских военных
В Польше сдали в эксплуатацию новую перевалочную базу для военных США, сообщило агентство РАР. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:45
2024-07-17T17:45
в мире
польша
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ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. В Польше сдали в эксплуатацию новую перевалочную базу для военных США, сообщило агентство РАР. "Перевалочная база, которая была создана в районе Tшебенка является одной из трех баз, строящихся в районе города Свентошув, где находятся полигоны. Всего базы смогут вместить 3,6 тысячи солдат. Они будут использоваться ротационно для приема, пребывания и дальнейшего перемещения сухопутных войск", - сообщило агентство. Как пояснили в польской армии, эта база представляет собой реализацию подписанных между Польшей и США в 2022 году договоренностей о расширении сотрудничества и является частью более масштабного проекта. "Он должен создать условия для постоянной дислокации танковой бригады. Эти инвестиции будут реализованы в ближайшие годы и будут приоритетными. Это будет лагерь на базе постоянной инфраструктуры на 4,8 тысяч солдат", - сказал представитель МО Польши Дариуш Мендрала, слова которого приводит агентство. Он добавил, что перевалочные базы предназначены для быстрого принятия "сил усиления, их комплектования, оснащения и направления для оборонительных действий". Строительство баз финансируется из бюджета минобороны Польши.
https://ria.ru/20240717/polsha-1960202668.html
https://ria.ru/20240717/polsha-1960264745.html
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в мире, польша, сша
В мире, Польша, США
В Польше появилась перевалочная база для американских военных

На юге Польши открыли перевалочную базу для американских военных

© AP Photo / Matthias SchraderПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Польские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. В Польше сдали в эксплуатацию новую перевалочную базу для военных США, сообщило агентство РАР.
"Перевалочная база, которая была создана в районе Tшебенка является одной из трех баз, строящихся в районе города Свентошув, где находятся полигоны. Всего базы смогут вместить 3,6 тысячи солдат. Они будут использоваться ротационно для приема, пребывания и дальнейшего перемещения сухопутных войск", - сообщило агентство.
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Как пояснили в польской армии, эта база представляет собой реализацию подписанных между Польшей и США в 2022 году договоренностей о расширении сотрудничества и является частью более масштабного проекта. "Он должен создать условия для постоянной дислокации танковой бригады. Эти инвестиции будут реализованы в ближайшие годы и будут приоритетными. Это будет лагерь на базе постоянной инфраструктуры на 4,8 тысяч солдат", - сказал представитель МО Польши Дариуш Мендрала, слова которого приводит агентство.
Он добавил, что перевалочные базы предназначены для быстрого принятия "сил усиления, их комплектования, оснащения и направления для оборонительных действий".
Строительство баз финансируется из бюджета минобороны Польши.
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