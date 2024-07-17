https://ria.ru/20240717/bayden-1960158450.html

Байден назвал условие для выхода из президентской гонки

Байден назвал условие для выхода из президентской гонки - РИА Новости, 17.07.2024

Байден назвал условие для выхода из президентской гонки

Американский лидер Джо Байден заявил в беседе с телеканалом BET, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем, отрывок... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:24

2024-07-17T06:24

2024-07-17T09:18

сша

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американский лидер Джо Байден заявил в беседе с телеканалом BET, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем, отрывок из интервью эксклюзивно приводит CBS News."Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая-то проблема", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Глава Белого дома считает, что единственное, что приносит возраст, — это мудрость.До этого он заявлял, что состояние его здоровья не требует дополнительных проверок, но он готов к ним, если врачи потребуют.Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии появится на съезде в августе, но на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом политик говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240717/bayden-1960152295.html

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сша, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире