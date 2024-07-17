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Байден назвал условие для выхода из президентской гонки - РИА Новости, 17.07.2024
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06:24 17.07.2024 (обновлено: 09:18 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/bayden-1960158450.html
Байден назвал условие для выхода из президентской гонки
Байден назвал условие для выхода из президентской гонки - РИА Новости, 17.07.2024
Байден назвал условие для выхода из президентской гонки
Американский лидер Джо Байден заявил в беседе с телеканалом BET, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем, отрывок... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T06:24
2024-07-17T09:18
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американский лидер Джо Байден заявил в беседе с телеканалом BET, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем, отрывок из интервью эксклюзивно приводит CBS News.&quot;Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая-то проблема&quot;, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Глава Белого дома считает, что единственное, что приносит возраст, — это мудрость.До этого он заявлял, что состояние его здоровья не требует дополнительных проверок, но он готов к ним, если врачи потребуют.Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии появится на съезде в августе, но на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом политик говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240717/bayden-1960152295.html
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сша, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, В мире
Байден назвал условие для выхода из президентской гонки

Байден заявил, что выйдет из гонки, если у него выявят проблемы со здоровьем

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американский лидер Джо Байден заявил в беседе с телеканалом BET, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем, отрывок из интервью эксклюзивно приводит CBS News.
«

"Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая-то проблема", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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До этого он заявлял, что состояние его здоровья не требует дополнительных проверок, но он готов к ним, если врачи потребуют.
Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии появится на съезде в августе, но на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом политик говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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