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Байден не может читать тексты даже с помощью телесуфлера, заявил Маск - РИА Новости, 17.07.2024
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04:00 17.07.2024 (обновлено: 04:53 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/bayden-1960152295.html
Байден не может читать тексты даже с помощью телесуфлера, заявил Маск
Байден не может читать тексты даже с помощью телесуфлера, заявил Маск - РИА Новости, 17.07.2024
Байден не может читать тексты даже с помощью телесуфлера, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии читать тексты выступлений даже с помощью телесуфлера. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:00
2024-07-17T04:53
сша
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илон маск
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии читать тексты выступлений даже с помощью телесуфлера. "На данный момент он значительно хуже, чем телеведущий. Даже не может прочитать с телесуфлера", - написал Маск в социальной сети X. Оговорки Байдена вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей, которые ставят под сомнение целесообразность попытки переизбрания действующего президента на второй срок. Газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Трампом оно становится более тревожным.
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сша, джо байден, илон маск, в мире
США, Джо Байден, Илон Маск, В мире
Байден не может читать тексты даже с помощью телесуфлера, заявил Маск

Маск: Байден не в состоянии читать тексты даже с помощью телесуфлера

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии читать тексты выступлений даже с помощью телесуфлера.
"На данный момент он значительно хуже, чем телеведущий. Даже не может прочитать с телесуфлера", - написал Маск в социальной сети X.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"На грани провала": Байден может потерять важного союзника, пишут СМИ
Вчера, 16:20
Оговорки Байдена вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей, которые ставят под сомнение целесообразность попытки переизбрания действующего президента на второй срок. Газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Трампом оно становится более тревожным.
 
СШАДжо БайденИлон МаскВ мире
 
 
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