https://ria.ru/20240717/bayden-1960152295.html

Байден не может читать тексты даже с помощью телесуфлера, заявил Маск

Байден не может читать тексты даже с помощью телесуфлера, заявил Маск - РИА Новости, 17.07.2024

Байден не может читать тексты даже с помощью телесуфлера, заявил Маск

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии читать тексты выступлений даже с помощью телесуфлера. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T04:00

2024-07-17T04:00

2024-07-17T04:53

сша

джо байден

илон маск

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e461b21e12a410976e7b78b7fcdeec16.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии читать тексты выступлений даже с помощью телесуфлера. "На данный момент он значительно хуже, чем телеведущий. Даже не может прочитать с телесуфлера", - написал Маск в социальной сети X. Оговорки Байдена вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей, которые ставят под сомнение целесообразность попытки переизбрания действующего президента на второй срок. Газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Трампом оно становится более тревожным.

https://ria.ru/20240716/bayden-1960059579.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джо байден, илон маск, в мире