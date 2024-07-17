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Байден не может читать тексты даже с помощью телесуфлера, заявил Маск
Байден не может читать тексты даже с помощью телесуфлера, заявил Маск - РИА Новости, 17.07.2024
Байден не может читать тексты даже с помощью телесуфлера, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии читать тексты выступлений даже с помощью телесуфлера. РИА Новости, 17.07.2024
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии читать тексты выступлений даже с помощью телесуфлера. "На данный момент он значительно хуже, чем телеведущий. Даже не может прочитать с телесуфлера", - написал Маск в социальной сети X. Оговорки Байдена вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей, которые ставят под сомнение целесообразность попытки переизбрания действующего президента на второй срок. Газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Трампом оно становится более тревожным.
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сша, джо байден, илон маск, в мире
США, Джо Байден, Илон Маск, В мире
Байден не может читать тексты даже с помощью телесуфлера, заявил Маск
Маск: Байден не в состоянии читать тексты даже с помощью телесуфлера
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии читать тексты выступлений даже с помощью телесуфлера.
"На данный момент он значительно хуже, чем телеведущий. Даже не может прочитать с телесуфлера", - написал Маск в социальной сети X.
Оговорки Байдена вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей, которые ставят под сомнение целесообразность попытки переизбрания действующего президента на второй срок. Газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Трампом оно становится более тревожным.