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Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП с "Ласточкой" под Петербургом
Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП с "Ласточкой" под Петербургом - РИА Новости, 17.07.2024
Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП с "Ласточкой" под Петербургом
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о столкновении электропоезда и автомобиля в Ленинградской области, сообщает ведомство в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:09
2024-07-17T20:09
2024-07-17T20:09
происшествия
россия
ленинградская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о столкновении электропоезда и автомобиля в Ленинградской области, сообщает ведомство в Telegram-канале. Раннее сообщалось о столкновении на регулируемом железнодорожном переезде в Ленинградской области поезда "Ласточка" с автомобилем, из-за которого погибли четыре человека, находящихся в машине. "Глава ведомства затребовал доклад по уголовному делу о столкновении электропоезда и автомобиля в Ленинградской области", - говорится в сообщении СК РФ.
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происшествия, россия, ленинградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП с "Ласточкой" под Петербургом
Бастрыкин затребовал доклад по делу о столкновении поезда и машины в Ленобласти