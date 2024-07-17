https://ria.ru/20240717/bastrykin-1960350233.html

Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП с "Ласточкой" под Петербургом

Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП с "Ласточкой" под Петербургом - РИА Новости, 17.07.2024

Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП с "Ласточкой" под Петербургом

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о столкновении электропоезда и автомобиля в Ленинградской области, сообщает ведомство в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:09

2024-07-17T20:09

2024-07-17T20:09

происшествия

россия

ленинградская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о столкновении электропоезда и автомобиля в Ленинградской области, сообщает ведомство в Telegram-канале. Раннее сообщалось о столкновении на регулируемом железнодорожном переезде в Ленинградской области поезда "Ласточка" с автомобилем, из-за которого погибли четыре человека, находящихся в машине. "Глава ведомства затребовал доклад по уголовному делу о столкновении электропоезда и автомобиля в Ленинградской области", - говорится в сообщении СК РФ.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

россия

ленинградская область

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происшествия, россия, ленинградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)