https://ria.ru/20240717/bashkirija-1960167015.html

В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек

В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек - РИА Новости, 17.07.2024

В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек

Несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек в Мелеузовском районе Башкирии, 17-летняя девушка погибла, четырехмесячный ребёнок госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:51

2024-07-17T08:51

2024-07-17T08:51

происшествия

мелеузовский район

гибдд мвд рф

республика башкортостан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg

КАЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек в Мелеузовском районе Башкирии, 17-летняя девушка погибла, четырехмесячный ребёнок госпитализирован, сообщает ГИБДД республики. "По предварительным данным, накануне вечером 16-летний водитель, управляя мототранспортным средством Motoland XR 250, двигаясь по улице Центральная села Дарьино, допустил наезд на трех пешеходов", - говорится в сообщении. По информации ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия 17-летняя девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них - четырехмесячный ребёнок. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения ими своих обязанностей. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240716/dtp-1960124608.html

https://ria.ru/20240512/dtp-1945463794.html

мелеузовский район

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мелеузовский район, гибдд мвд рф, республика башкортостан