https://ria.ru/20240717/bashkirija-1960167015.html
В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек
В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек - РИА Новости, 17.07.2024
В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек
Несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек в Мелеузовском районе Башкирии, 17-летняя девушка погибла, четырехмесячный ребёнок госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:51
2024-07-17T08:51
2024-07-17T08:51
происшествия
мелеузовский район
гибдд мвд рф
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
КАЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек в Мелеузовском районе Башкирии, 17-летняя девушка погибла, четырехмесячный ребёнок госпитализирован, сообщает ГИБДД республики. "По предварительным данным, накануне вечером 16-летний водитель, управляя мототранспортным средством Motoland XR 250, двигаясь по улице Центральная села Дарьино, допустил наезд на трех пешеходов", - говорится в сообщении. По информации ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия 17-летняя девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них - четырехмесячный ребёнок. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения ими своих обязанностей. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240716/dtp-1960124608.html
https://ria.ru/20240512/dtp-1945463794.html
мелеузовский район
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мелеузовский район, гибдд мвд рф, республика башкортостан
Происшествия, Мелеузовский район, ГИБДД МВД РФ, Республика Башкортостан
В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек
В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек, погибла девушка
КАЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости.
Несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек в Мелеузовском районе Башкирии, 17-летняя девушка погибла, четырехмесячный ребёнок госпитализирован, сообщает ГИБДД республики
.
"По предварительным данным, накануне вечером 16-летний водитель, управляя мототранспортным средством Motoland XR 250, двигаясь по улице Центральная села Дарьино, допустил наезд на трех пешеходов", - говорится в сообщении.
По информации ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия 17-летняя девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них - четырехмесячный ребёнок.
Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения ими своих обязанностей. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.