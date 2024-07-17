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В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек - РИА Новости, 17.07.2024
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08:51 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/bashkirija-1960167015.html
В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек
В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек - РИА Новости, 17.07.2024
В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек
Несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек в Мелеузовском районе Башкирии, 17-летняя девушка погибла, четырехмесячный ребёнок госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:51
2024-07-17T08:51
происшествия
мелеузовский район
гибдд мвд рф
республика башкортостан
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КАЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек в Мелеузовском районе Башкирии, 17-летняя девушка погибла, четырехмесячный ребёнок госпитализирован, сообщает ГИБДД республики. "По предварительным данным, накануне вечером 16-летний водитель, управляя мототранспортным средством Motoland XR 250, двигаясь по улице Центральная села Дарьино, допустил наезд на трех пешеходов", - говорится в сообщении. По информации ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия 17-летняя девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них - четырехмесячный ребёнок. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения ими своих обязанностей. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240716/dtp-1960124608.html
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мелеузовский район
республика башкортостан
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происшествия, мелеузовский район, гибдд мвд рф, республика башкортостан
Происшествия, Мелеузовский район, ГИБДД МВД РФ, Республика Башкортостан
В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек

В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек, погибла девушка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек в Мелеузовском районе Башкирии, 17-летняя девушка погибла, четырехмесячный ребёнок госпитализирован, сообщает ГИБДД республики.
"По предварительным данным, накануне вечером 16-летний водитель, управляя мототранспортным средством Motoland XR 250, двигаясь по улице Центральная села Дарьино, допустил наезд на трех пешеходов", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека
16 июля, 21:22
По информации ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия 17-летняя девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них - четырехмесячный ребёнок.
Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения ими своих обязанностей. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В Подмосковье мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком
12 мая, 22:19
 
ПроисшествияМелеузовский районГИБДД МВД РФРеспублика Башкортостан
 
 
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