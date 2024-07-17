Рейтинг@Mail.ru
На Бали дали совет туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/bali-1960154029.html
На Бали дали совет туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах
На Бали дали совет туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах - РИА Новости, 17.07.2024
На Бали дали совет туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах
Глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн заявил в интервью РИА Новости, что советует туристам индонезийского острова воздержаться от поездок на... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:38
2024-07-17T04:38
бали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838178001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4693a85c13e5370599a948bfa6374fe0.jpg
ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. Глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн заявил в интервью РИА Новости, что советует туристам индонезийского острова воздержаться от поездок на скутерах в бикини и бюстгальтерах, неприкрытых одеждой. По словам Пемаюна, большинство проступков, совершаемых туристами на Бали, связаны с дорожным движением. Это включает отсутствие шлема у водителей мотоциклов и скутеров, а также их неуместную одежду. "Иногда туристы, которые ездят здесь на мотоциклах, надевают неподобающую и невежливую одежду, например, бикини. Конечно, возможно, они впервые в тропической стране, поэтому не привыкли к нашей жаркой погоде. Но на самом деле такое поведение отвлекает местных жителей на дороге, а также привлекает нежелательное внимание к туристам на Бали в социальных сетях", - отметил чиновник. Он также посоветовал туристам за рулем скутеров или мотоциклов по возможности делать выбор в пользу длинных брюк. "Шорты - это тоже нормально, если они достаточно уместной длины. Потому что в противном случае вы будете привлекать к себе много внимания на дороге, а это может отвлекать других водителей. Пожалуйста, носите соответствующую одежду, а не только бюстгальтер, например", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240717/bali-1960153861.html
https://ria.ru/20240717/bali-1960153182.html
бали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838178001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce58eace04c92bbb51433bc7e998d61c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бали
Бали
На Бали дали совет туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах

На Бали посоветовали туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах

© Фото : Unsplash / Artem BeliaikinДорожное движение на Бали
Дорожное движение на Бали - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Unsplash / Artem Beliaikin
Дорожное движение на Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. Глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн заявил в интервью РИА Новости, что советует туристам индонезийского острова воздержаться от поездок на скутерах в бикини и бюстгальтерах, неприкрытых одеждой.
По словам Пемаюна, большинство проступков, совершаемых туристами на Бали, связаны с дорожным движением. Это включает отсутствие шлема у водителей мотоциклов и скутеров, а также их неуместную одежду.
Остров Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
На Бали выразили надежду на скорейшее возобновление прямых рейсов с Россией
04:32
"Иногда туристы, которые ездят здесь на мотоциклах, надевают неподобающую и невежливую одежду, например, бикини. Конечно, возможно, они впервые в тропической стране, поэтому не привыкли к нашей жаркой погоде. Но на самом деле такое поведение отвлекает местных жителей на дороге, а также привлекает нежелательное внимание к туристам на Бали в социальных сетях", - отметил чиновник.
Он также посоветовал туристам за рулем скутеров или мотоциклов по возможности делать выбор в пользу длинных брюк.
"Шорты - это тоже нормально, если они достаточно уместной длины. Потому что в противном случае вы будете привлекать к себе много внимания на дороге, а это может отвлекать других водителей. Пожалуйста, носите соответствующую одежду, а не только бюстгальтер, например", - пояснил собеседник агентства.
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Российские туристы на Бали заняли девятое место по числу визитов
04:15
 
Бали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала