https://ria.ru/20240717/bali-1960154029.html
На Бали дали совет туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах
На Бали дали совет туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах - РИА Новости, 17.07.2024
На Бали дали совет туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах
Глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн заявил в интервью РИА Новости, что советует туристам индонезийского острова воздержаться от поездок на... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:38
2024-07-17T04:38
2024-07-17T04:38
бали
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ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. Глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн заявил в интервью РИА Новости, что советует туристам индонезийского острова воздержаться от поездок на скутерах в бикини и бюстгальтерах, неприкрытых одеждой. По словам Пемаюна, большинство проступков, совершаемых туристами на Бали, связаны с дорожным движением. Это включает отсутствие шлема у водителей мотоциклов и скутеров, а также их неуместную одежду. "Иногда туристы, которые ездят здесь на мотоциклах, надевают неподобающую и невежливую одежду, например, бикини. Конечно, возможно, они впервые в тропической стране, поэтому не привыкли к нашей жаркой погоде. Но на самом деле такое поведение отвлекает местных жителей на дороге, а также привлекает нежелательное внимание к туристам на Бали в социальных сетях", - отметил чиновник. Он также посоветовал туристам за рулем скутеров или мотоциклов по возможности делать выбор в пользу длинных брюк. "Шорты - это тоже нормально, если они достаточно уместной длины. Потому что в противном случае вы будете привлекать к себе много внимания на дороге, а это может отвлекать других водителей. Пожалуйста, носите соответствующую одежду, а не только бюстгальтер, например", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240717/bali-1960153861.html
https://ria.ru/20240717/bali-1960153182.html
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бали
На Бали дали совет туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах
На Бали посоветовали туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах
ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. Глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн заявил в интервью РИА Новости, что советует туристам индонезийского острова воздержаться от поездок на скутерах в бикини и бюстгальтерах, неприкрытых одеждой.
По словам Пемаюна, большинство проступков, совершаемых туристами на Бали, связаны с дорожным движением. Это включает отсутствие шлема у водителей мотоциклов и скутеров, а также их неуместную одежду.
"Иногда туристы, которые ездят здесь на мотоциклах, надевают неподобающую и невежливую одежду, например, бикини. Конечно, возможно, они впервые в тропической стране, поэтому не привыкли к нашей жаркой погоде. Но на самом деле такое поведение отвлекает местных жителей на дороге, а также привлекает нежелательное внимание к туристам на Бали в социальных сетях", - отметил чиновник.
Он также посоветовал туристам за рулем скутеров или мотоциклов по возможности делать выбор в пользу длинных брюк.
"Шорты - это тоже нормально, если они достаточно уместной длины. Потому что в противном случае вы будете привлекать к себе много внимания на дороге, а это может отвлекать других водителей. Пожалуйста, носите соответствующую одежду, а не только бюстгальтер, например", - пояснил собеседник агентства.