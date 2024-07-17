https://ria.ru/20240717/bali-1960153861.html

На Бали выразили надежду на скорейшее возобновление прямых рейсов с Россией

На Бали выразили надежду на скорейшее возобновление прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 17.07.2024

На Бали выразили надежду на скорейшее возобновление прямых рейсов с Россией

На Бали хотят скорейшего возобновления прямых рейсов с РФ, этот вопрос является ключевым, заявил в интервью РИА Новости глава департамента туризма... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T04:32

2024-07-17T04:32

2024-07-17T04:32

туризм

россия

бали

индонезия

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ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. На Бали хотят скорейшего возобновления прямых рейсов с РФ, этот вопрос является ключевым, заявил в интервью РИА Новости глава департамента туризма индонезийского острова Бали Тжок Багус Пемаюн. По словам главы департамента туризма Бали, вопрос о возобновлении прямых рейсов между Бали и РФ входит в полномочия центрального правительства Индонезии. "Мы здесь, на Бали, надеемся, что прямые рейсы будут запущены в ближайшее время. Мы считаем, что прямые рейсы в Россию - это хорошо. Так что наличие прямых рейсов является ключевым моментом", - отметил чиновник. Ранее в июле посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил в интервью РИА Новости, что прямые рейсы из России на Бали пока не удается запустить из-за того, что индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций. По словам дипломата, следующий шаг для возобновления прямого авиасообщения должна сделать именно Индонезия.

https://ria.ru/20240717/bali-1960153182.html

https://ria.ru/20240706/bali-1957818397.html

россия

бали

индонезия

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россия, бали, индонезия