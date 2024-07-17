Рейтинг@Mail.ru
На Бали выразили надежду на скорейшее возобновление прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
04:32 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/bali-1960153861.html
На Бали выразили надежду на скорейшее возобновление прямых рейсов с Россией
На Бали выразили надежду на скорейшее возобновление прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 17.07.2024
На Бали выразили надежду на скорейшее возобновление прямых рейсов с Россией
На Бали хотят скорейшего возобновления прямых рейсов с РФ, этот вопрос является ключевым, заявил в интервью РИА Новости глава департамента туризма... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:32
2024-07-17T04:32
туризм
россия
бали
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152528/84/1525288488_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_66fd12a7f1ffbbb5dbab3af9030e063a.jpg
ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. На Бали хотят скорейшего возобновления прямых рейсов с РФ, этот вопрос является ключевым, заявил в интервью РИА Новости глава департамента туризма индонезийского острова Бали Тжок Багус Пемаюн. По словам главы департамента туризма Бали, вопрос о возобновлении прямых рейсов между Бали и РФ входит в полномочия центрального правительства Индонезии. "Мы здесь, на Бали, надеемся, что прямые рейсы будут запущены в ближайшее время. Мы считаем, что прямые рейсы в Россию - это хорошо. Так что наличие прямых рейсов является ключевым моментом", - отметил чиновник. Ранее в июле посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил в интервью РИА Новости, что прямые рейсы из России на Бали пока не удается запустить из-за того, что индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций. По словам дипломата, следующий шаг для возобновления прямого авиасообщения должна сделать именно Индонезия.
https://ria.ru/20240717/bali-1960153182.html
https://ria.ru/20240706/bali-1957818397.html
россия
бали
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152528/84/1525288488_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2618f8e783e2d2a2d7f48a6a8c065b98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бали, индонезия
Туризм, Россия, Бали, Индонезия
На Бали выразили надежду на скорейшее возобновление прямых рейсов с Россией

Власти Бали подчеркнули интерес к скорейшему возобновлению прямых рейсов с РФ

© Depositphotos.com / mihtianderОстров Бали, Индонезия
Остров Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Depositphotos.com / mihtiander
Остров Бали, Индонезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. На Бали хотят скорейшего возобновления прямых рейсов с РФ, этот вопрос является ключевым, заявил в интервью РИА Новости глава департамента туризма индонезийского острова Бали Тжок Багус Пемаюн.
По словам главы департамента туризма Бали, вопрос о возобновлении прямых рейсов между Бали и РФ входит в полномочия центрального правительства Индонезии.
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Российские туристы на Бали заняли девятое место по числу визитов
04:15
"Мы здесь, на Бали, надеемся, что прямые рейсы будут запущены в ближайшее время. Мы считаем, что прямые рейсы в Россию - это хорошо. Так что наличие прямых рейсов является ключевым моментом", - отметил чиновник.
Ранее в июле посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил в интервью РИА Новости, что прямые рейсы из России на Бали пока не удается запустить из-за того, что индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций. По словам дипломата, следующий шаг для возобновления прямого авиасообщения должна сделать именно Индонезия.
Бали. Аэропорт города Денпасар - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Прямые рейсы на Бали пока не удается запустить, заявил посол
6 июля, 06:35
 
ТуризмРоссияБалиИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала