https://ria.ru/20240717/bali-1960153861.html
На Бали выразили надежду на скорейшее возобновление прямых рейсов с Россией
На Бали выразили надежду на скорейшее возобновление прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 17.07.2024
На Бали выразили надежду на скорейшее возобновление прямых рейсов с Россией
На Бали хотят скорейшего возобновления прямых рейсов с РФ, этот вопрос является ключевым, заявил в интервью РИА Новости глава департамента туризма... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:32
2024-07-17T04:32
2024-07-17T04:32
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ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. На Бали хотят скорейшего возобновления прямых рейсов с РФ, этот вопрос является ключевым, заявил в интервью РИА Новости глава департамента туризма индонезийского острова Бали Тжок Багус Пемаюн. По словам главы департамента туризма Бали, вопрос о возобновлении прямых рейсов между Бали и РФ входит в полномочия центрального правительства Индонезии. "Мы здесь, на Бали, надеемся, что прямые рейсы будут запущены в ближайшее время. Мы считаем, что прямые рейсы в Россию - это хорошо. Так что наличие прямых рейсов является ключевым моментом", - отметил чиновник. Ранее в июле посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил в интервью РИА Новости, что прямые рейсы из России на Бали пока не удается запустить из-за того, что индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций. По словам дипломата, следующий шаг для возобновления прямого авиасообщения должна сделать именно Индонезия.
https://ria.ru/20240717/bali-1960153182.html
https://ria.ru/20240706/bali-1957818397.html
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россия, бали, индонезия
Туризм, Россия, Бали, Индонезия
На Бали выразили надежду на скорейшее возобновление прямых рейсов с Россией
Власти Бали подчеркнули интерес к скорейшему возобновлению прямых рейсов с РФ
ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. На Бали хотят скорейшего возобновления прямых рейсов с РФ, этот вопрос является ключевым, заявил в интервью РИА Новости глава департамента туризма индонезийского острова Бали Тжок Багус Пемаюн.
По словам главы департамента туризма Бали, вопрос о возобновлении прямых рейсов между Бали и РФ входит в полномочия центрального правительства Индонезии.
"Мы здесь, на Бали, надеемся, что прямые рейсы будут запущены в ближайшее время. Мы считаем, что прямые рейсы в Россию - это хорошо. Так что наличие прямых рейсов является ключевым моментом", - отметил чиновник.
Ранее в июле посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил в интервью РИА Новости, что прямые рейсы из России на Бали пока не удается запустить из-за того, что индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций. По словам дипломата, следующий шаг для возобновления прямого авиасообщения должна сделать именно Индонезия
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