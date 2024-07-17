https://ria.ru/20240717/bali-1960153182.html

Российские туристы на Бали заняли девятое место по числу визитов

Российские туристы на Бали заняли девятое место по числу визитов - РИА Новости, 17.07.2024

Российские туристы на Бали заняли девятое место по числу визитов

Туристы из России на Бали вошли в топ-10 по числу визитов, российские туристы сейчас занимают девятое место, заявил в интервью РИА Новости глава департамента... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T04:15

2024-07-17T04:15

2024-07-17T04:15

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бали

россия

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ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. Туристы из России на Бали вошли в топ-10 по числу визитов, российские туристы сейчас занимают девятое место, заявил в интервью РИА Новости глава департамента туризма индонезийского острова Бали Тжок Багус Пемаюн. "Российские туристы входят в топ-10 посетителей Бали. На самом деле, они сейчас на девятом месте… Мы должны начать осуществлять прямые рейсы из России на Бали, чтобы увеличить количество российских туристов", - отметил глава департамента туризма. По его словам, уже сейчас число российских туристов на Бали является "значительным". Более того, Пемаюн подчеркнул, что многие россияне также приезжают на Бали в качестве "цифровых кочевников".

https://ria.ru/20240706/bali-1957833163.html

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бали, россия