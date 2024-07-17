https://ria.ru/20240717/bagreeva-1960130681.html

Багреева: на портале поставщиков заключили 34 тыс контрактов с помощью бота

Багреева: на портале поставщиков заключили 34 тыс контрактов с помощью бота - РИА Новости, 17.07.2024

Багреева: на портале поставщиков заключили 34 тыс контрактов с помощью бота

За первые шесть месяцев 2024 года предприниматели при помощи торгового бота подписали на московском портале поставщиков около 34 тысячи контрактов на 4,8... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T09:15

2024-07-17T09:15

2024-07-17T09:15

москва

мария багреева

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МОСКВА, 17 июля - РИА Новости. За первые шесть месяцев 2024 года предприниматели при помощи торгового бота подписали на московском портале поставщиков около 34 тысячи контрактов на 4,8 миллиарда, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Торговый бот позволяет автоматизировать участие в котировочных сессиях. Его могут подключать поставщики из разных регионов, что помогает им расширить географию бизнеса и договариваться о поставках напрямую с госзаказчиками."Сервис предоставляет предпринимателям возможность принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно, что не только упрощает работу на ресурсе, но и значительно экономит время. С момента запуска торгового бота в октябре 2022 года с его помощью уже заключено 132,4 тысячи контрактов на 16,7 миллиарда рублей. Благодаря снижению начальной цены на закупках с применением сервиса заказчики за это время сэкономили свыше 9,9 миллиарда рублей", – рассказала Мария Багреева.Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что активнее всего порталом пользуются предприниматели из Москвы и Московской области – они заключили 76,3 тысячи и 25,2 тысячи контрактов соответственно.По словам главы департамента информационных технологий Москвы Романа Урнышева, около 90% предпринимателей на портале поставщиков являются представителями малого и среднего бизнеса.Созданный в 2013 году портал поставщиков объединяет заказчиков из 40 регионов России и более 330 тысяч поставщиков со всей страны. Ежедневно на ресурсе заключается до 1,5 тысячи контрактов.

https://ria.ru/20240712/goszakupki-1959096520.html

https://ria.ru/20240716/bagreeva-1959904168.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мария багреева