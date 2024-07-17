https://ria.ru/20240717/avtomobil-1960147672.html
Автоэксперт назвал самый надежный бюджетный автомобиль
Автоэксперт назвал самый надежный бюджетный автомобиль - РИА Новости, 17.07.2024
Автоэксперт назвал самый надежный бюджетный автомобиль
Самым надежным автомобилем на российском рынке сегодня можно назвать китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, а среди подержанных экземпляров - Ford Focus. Об РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T02:17
2024-07-17T02:17
2024-07-17T02:17
экономика
авто
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Самым надежным автомобилем на российском рынке сегодня можно назвать китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, а среди подержанных экземпляров - Ford Focus. Об этом рассказал агентству “Прайм” руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.Конечно, владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max тоже обращаются в сервисы. Однако в 99% случаев они жалуются на проблемы с электроникой. К работе двигателя и роботизированной коробки передач претензий нет, хотя на рынке модель присутствует довольно долго. Авто 2024 года выпуска в салоне стоят от 2,5 миллиона рублей.Что касается Ford Focus, то этот автомобиль отличается “хорошей ремонтопригодностью”, считает Носко. Это касается версий с механической коробкой передач и 1,6-литровым мотором и с четырехступенчатой АКПП и двигателем объемом 1,4 литра. Средняя стоимость такого авто - 500 тысяч рублей.
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экономика, авто
Автоэксперт назвал самый надежный бюджетный автомобиль
Эксперт Носко назвал самым надежным автомобилем на рынке Chery Tiggo 7 Pro Max
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Самым надежным автомобилем на российском рынке сегодня можно назвать китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, а среди подержанных экземпляров - Ford Focus. Об этом рассказал агентству “Прайм
” руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.
Конечно, владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max тоже обращаются в сервисы. Однако в 99% случаев они жалуются на проблемы с электроникой. К работе двигателя и роботизированной коробки передач претензий нет, хотя на рынке модель присутствует довольно долго. Авто 2024 года выпуска в салоне стоят от 2,5 миллиона рублей.
Что касается Ford Focus, то этот автомобиль отличается “хорошей ремонтопригодностью”, считает Носко. Это касается версий с механической коробкой передач и 1,6-литровым мотором и с четырехступенчатой АКПП и двигателем объемом 1,4 литра. Средняя стоимость такого авто - 500 тысяч рублей.