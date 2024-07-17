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ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 17.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:06 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/ataka-1960373598.html
ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 17.07.2024
ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, повреждены домовладения и транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:06
2024-07-17T23:06
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, повреждены домовладения и транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ атаковали ещё семь населенных пунктов Белгородской области. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор в результате атаки дрона в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждены два легковых автомобиля. В районе хутора Михайловка дрон-камикадзе атаковал комбайн — у транспортного средства повреждены бак, колеса и заднее стекло", - говорится в сообщении. Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Козинка после атак двух беспилотников в одном частном доме посечены кровля и фасад, в другом — повреждена крыша летней кухни, в селе Мокрая Орловка в результате двух сбросов взрывных устройств с беспилотника произошло возгорание стройматериалов на территории частного домовладения, в селе Новостроевка-Первая беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, в результате чего машина полностью сгорела. Также в Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка после атаки FPV-дрона повреждена крыша частного дома, еще один FPV-дрон атаковал частный дом в селе Муром — дом полностью разрушен.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, повреждены домовладения и транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"ВСУ атаковали ещё семь населенных пунктов Белгородской области. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор в результате атаки дрона в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждены два легковых автомобиля. В районе хутора Михайловка дрон-камикадзе атаковал комбайн — у транспортного средства повреждены бак, колеса и заднее стекло", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Козинка после атак двух беспилотников в одном частном доме посечены кровля и фасад, в другом — повреждена крыша летней кухни, в селе Мокрая Орловка в результате двух сбросов взрывных устройств с беспилотника произошло возгорание стройматериалов на территории частного домовладения, в селе Новостроевка-Первая беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, в результате чего машина полностью сгорела.
Также в Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка после атаки FPV-дрона повреждена крыша частного дома, еще один FPV-дрон атаковал частный дом в селе Муром — дом полностью разрушен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМуромВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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