ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, повреждены домовладения и транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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"ВСУ атаковали ещё семь населенных пунктов Белгородской области. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор в результате атаки дрона в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждены два легковых автомобиля. В районе хутора Михайловка дрон-камикадзе атаковал комбайн — у транспортного средства повреждены бак, колеса и заднее стекло", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Козинка после атак двух беспилотников в одном частном доме посечены кровля и фасад, в другом — повреждена крыша летней кухни, в селе Мокрая Орловка в результате двух сбросов взрывных устройств с беспилотника произошло возгорание стройматериалов на территории частного домовладения, в селе Новостроевка-Первая беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, в результате чего машина полностью сгорела.
Также в Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка после атаки FPV-дрона повреждена крыша частного дома, еще один FPV-дрон атаковал частный дом в селе Муром — дом полностью разрушен.
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