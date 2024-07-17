https://ria.ru/20240717/ataka-1960373598.html

ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 17.07.2024

ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, повреждены домовладения и транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T23:06

2024-07-17T23:06

2024-07-17T23:06

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

муром

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, повреждены домовладения и транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ атаковали ещё семь населенных пунктов Белгородской области. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор в результате атаки дрона в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждены два легковых автомобиля. В районе хутора Михайловка дрон-камикадзе атаковал комбайн — у транспортного средства повреждены бак, колеса и заднее стекло", - говорится в сообщении. Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Козинка после атак двух беспилотников в одном частном доме посечены кровля и фасад, в другом — повреждена крыша летней кухни, в селе Мокрая Орловка в результате двух сбросов взрывных устройств с беспилотника произошло возгорание стройматериалов на территории частного домовладения, в селе Новостроевка-Первая беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, в результате чего машина полностью сгорела. Также в Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка после атаки FPV-дрона повреждена крыша частного дома, еще один FPV-дрон атаковал частный дом в селе Муром — дом полностью разрушен.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

белгородская область

муром

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины