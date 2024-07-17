Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреливали Белгородскую область более ста раз за сутки - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 17.07.2024 (обновлено: 16:23 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/ataka-1960275194.html
ВСУ обстреливали Белгородскую область более ста раз за сутки
ВСУ обстреливали Белгородскую область более ста раз за сутки - РИА Новости, 17.07.2024
ВСУ обстреливали Белгородскую область более ста раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 100 раз, четыре человека... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:02
2024-07-17T16:23
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
шебекино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 100 раз, четыре человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.По информации губернатора, 16 июля по семи приграничным районам региона было выпущено 76 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 29 беспилотников. Четыре человека ранены, один из них в тяжелом состоянии. За отчетный день различные разрушения выявлены в 24 квартирах восьми многоквартирных домов, 14 частных домовладениях, трех сельхозпредприятиях, соцобъекте, коммерческом предприятии, а также 15 транспортных средствах и спецтехнике. Больше всего разрушений зафиксировано в Шебекинском городском округе."В Борисовском районе по селам Байцуры и Грузское были совершены атаки четырех БПЛА… В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селам Новопетровка и Старый Хутор выпущено шесть снарядов в ходе одного обстрела и один беспилотник… В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено шесть боеприпасов", - написал губернатор.Он добавил, что в Белгородском районе по семи селам было выпущено 11 снарядов и 11 беспилотников. В Грайворонском городском округе по 6 населенным пунктам выпущено 22 боеприпаса и 6 БПЛА. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 3 боеприпаса, также нанесены удары с помощью 2 дронов."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено 28 боеприпасов в ходе семи обстрелов и пять беспилотников. Пострадали четыре мирных жителя. Три человека ранены при обстреле города Шебекино... Все они госпитализированы в областную клиническую больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии, двое других в состоянии средней степени тяжести. Ещё один мужчина ранен при обстреле Новой Таволжанки… В состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода", - уточнил Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240717/pvo-1960253567.html
https://ria.ru/20240717/kreml-1960227118.html
белгородский район
белгородская область
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, шебекино
Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Шебекино
ВСУ обстреливали Белгородскую область более ста раз за сутки

ВСУ обстреливали и атаковали дронами Белгородскую область более ста раз за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Мужчина демонстрирует осколки. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 100 раз, четыре человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, 16 июля по семи приграничным районам региона было выпущено 76 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 29 беспилотников. Четыре человека ранены, один из них в тяжелом состоянии. За отчетный день различные разрушения выявлены в 24 квартирах восьми многоквартирных домов, 14 частных домовладениях, трех сельхозпредприятиях, соцобъекте, коммерческом предприятии, а также 15 транспортных средствах и спецтехнике. Больше всего разрушений зафиксировано в Шебекинском городском округе.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
Вчера, 14:50
"В Борисовском районе по селам Байцуры и Грузское были совершены атаки четырех БПЛА… В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селам Новопетровка и Старый Хутор выпущено шесть снарядов в ходе одного обстрела и один беспилотник… В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено шесть боеприпасов", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи селам было выпущено 11 снарядов и 11 беспилотников. В Грайворонском городском округе по 6 населенным пунктам выпущено 22 боеприпаса и 6 БПЛА. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 3 боеприпаса, также нанесены удары с помощью 2 дронов.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено 28 боеприпасов в ходе семи обстрелов и пять беспилотников. Пострадали четыре мирных жителя. Три человека ранены при обстреле города Шебекино... Все они госпитализированы в областную клиническую больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии, двое других в состоянии средней степени тяжести. Ещё один мужчина ранен при обстреле Новой Таволжанки… В состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Знаки на КПП - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В Кремле прокомментировали ввод КПП в Белгородской области
Вчера, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествияШебекино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала