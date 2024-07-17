https://ria.ru/20240717/ataka-1960275194.html
ВСУ обстреливали Белгородскую область более ста раз за сутки
ВСУ обстреливали Белгородскую область более ста раз за сутки - РИА Новости, 17.07.2024
ВСУ обстреливали Белгородскую область более ста раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 100 раз, четыре человека... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:02
2024-07-17T16:02
2024-07-17T16:23
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
шебекино
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 100 раз, четыре человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.По информации губернатора, 16 июля по семи приграничным районам региона было выпущено 76 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 29 беспилотников. Четыре человека ранены, один из них в тяжелом состоянии. За отчетный день различные разрушения выявлены в 24 квартирах восьми многоквартирных домов, 14 частных домовладениях, трех сельхозпредприятиях, соцобъекте, коммерческом предприятии, а также 15 транспортных средствах и спецтехнике. Больше всего разрушений зафиксировано в Шебекинском городском округе."В Борисовском районе по селам Байцуры и Грузское были совершены атаки четырех БПЛА… В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селам Новопетровка и Старый Хутор выпущено шесть снарядов в ходе одного обстрела и один беспилотник… В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено шесть боеприпасов", - написал губернатор.Он добавил, что в Белгородском районе по семи селам было выпущено 11 снарядов и 11 беспилотников. В Грайворонском городском округе по 6 населенным пунктам выпущено 22 боеприпаса и 6 БПЛА. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 3 боеприпаса, также нанесены удары с помощью 2 дронов."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено 28 боеприпасов в ходе семи обстрелов и пять беспилотников. Пострадали четыре мирных жителя. Три человека ранены при обстреле города Шебекино... Все они госпитализированы в областную клиническую больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии, двое других в состоянии средней степени тяжести. Ещё один мужчина ранен при обстреле Новой Таволжанки… В состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода", - уточнил Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240717/pvo-1960253567.html
https://ria.ru/20240717/kreml-1960227118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, шебекино
Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Шебекино
ВСУ обстреливали Белгородскую область более ста раз за сутки
ВСУ обстреливали и атаковали дронами Белгородскую область более ста раз за сутки
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 100 раз, четыре человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
По информации губернатора, 16 июля по семи приграничным районам региона было выпущено 76 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 29 беспилотников. Четыре человека ранены, один из них в тяжелом состоянии. За отчетный день различные разрушения выявлены в 24 квартирах восьми многоквартирных домов, 14 частных домовладениях, трех сельхозпредприятиях, соцобъекте, коммерческом предприятии, а также 15 транспортных средствах и спецтехнике. Больше всего разрушений зафиксировано в Шебекинском городском округе.
"В Борисовском районе по селам Байцуры и Грузское были совершены атаки четырех БПЛА… В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селам Новопетровка и Старый Хутор выпущено шесть снарядов в ходе одного обстрела и один беспилотник… В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено шесть боеприпасов", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе
по семи селам было выпущено 11 снарядов и 11 беспилотников. В Грайворонском городском округе по 6 населенным пунктам выпущено 22 боеприпаса и 6 БПЛА. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 3 боеприпаса, также нанесены удары с помощью 2 дронов.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино
, сёлам Зиборовка, Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено 28 боеприпасов в ходе семи обстрелов и пять беспилотников. Пострадали четыре мирных жителя. Три человека ранены при обстреле города Шебекино... Все они госпитализированы в областную клиническую больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии, двое других в состоянии средней степени тяжести. Ещё один мужчина ранен при обстреле Новой Таволжанки… В состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.