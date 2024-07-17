https://ria.ru/20240717/ataka-1960275194.html

ВСУ обстреливали Белгородскую область более ста раз за сутки

ВСУ обстреливали Белгородскую область более ста раз за сутки - РИА Новости, 17.07.2024

ВСУ обстреливали Белгородскую область более ста раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 100 раз, четыре человека... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:02

2024-07-17T16:02

2024-07-17T16:23

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

шебекино

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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 100 раз, четыре человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.По информации губернатора, 16 июля по семи приграничным районам региона было выпущено 76 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 29 беспилотников. Четыре человека ранены, один из них в тяжелом состоянии. За отчетный день различные разрушения выявлены в 24 квартирах восьми многоквартирных домов, 14 частных домовладениях, трех сельхозпредприятиях, соцобъекте, коммерческом предприятии, а также 15 транспортных средствах и спецтехнике. Больше всего разрушений зафиксировано в Шебекинском городском округе."В Борисовском районе по селам Байцуры и Грузское были совершены атаки четырех БПЛА… В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селам Новопетровка и Старый Хутор выпущено шесть снарядов в ходе одного обстрела и один беспилотник… В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено шесть боеприпасов", - написал губернатор.Он добавил, что в Белгородском районе по семи селам было выпущено 11 снарядов и 11 беспилотников. В Грайворонском городском округе по 6 населенным пунктам выпущено 22 боеприпаса и 6 БПЛА. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 3 боеприпаса, также нанесены удары с помощью 2 дронов."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено 28 боеприпасов в ходе семи обстрелов и пять беспилотников. Пострадали четыре мирных жителя. Три человека ранены при обстреле города Шебекино... Все они госпитализированы в областную клиническую больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии, двое других в состоянии средней степени тяжести. Ещё один мужчина ранен при обстреле Новой Таволжанки… В состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода", - уточнил Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240717/pvo-1960253567.html

https://ria.ru/20240717/kreml-1960227118.html

белгородский район

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шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, шебекино