https://ria.ru/20240717/arest-1960242907.html

Замначальника МВД на транспорте по Махачкале отстранили от службы

Замначальника МВД на транспорте по Махачкале отстранили от службы - РИА Новости, 17.07.2024

Замначальника МВД на транспорте по Махачкале отстранили от службы

Замначальника ЛУ МВД России - начальника полиции Махачкалинского линейного управления на транспорте, подозреваемого по делу о получении взятки, отстранили от... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:19

2024-07-17T14:19

2024-07-17T14:25

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Замначальника ЛУ МВД России - начальника полиции Махачкалинского линейного управления на транспорте, подозреваемого по делу о получении взятки, отстранили от выполнения служебных обязанностей, назначена служебная проверка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УТМВД по СКФО.Ранее источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей. Позже в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы появилась информация об аресте Мурзаева, обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки")."Выявлен факт противоправной деятельности, совершенный начальником полиции Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте. Приказом начальника УТ МВД России по СКФО от 26 июня 2024 года сотрудник был отстранен от выполнения служебных обязанностей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В УТМВД России по СКФО организована служебная проверка.

https://ria.ru/20240715/vzyatka-1959853207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

махачкала, происшествия, россия, скфо, москва