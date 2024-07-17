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Замначальника МВД на транспорте по Махачкале отстранили от службы - РИА Новости, 17.07.2024
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14:19 17.07.2024 (обновлено: 14:25 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/arest-1960242907.html
Замначальника МВД на транспорте по Махачкале отстранили от службы
Замначальника МВД на транспорте по Махачкале отстранили от службы - РИА Новости, 17.07.2024
Замначальника МВД на транспорте по Махачкале отстранили от службы
Замначальника ЛУ МВД России - начальника полиции Махачкалинского линейного управления на транспорте, подозреваемого по делу о получении взятки, отстранили от... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:19
2024-07-17T14:25
махачкала
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Замначальника ЛУ МВД России - начальника полиции Махачкалинского линейного управления на транспорте, подозреваемого по делу о получении взятки, отстранили от выполнения служебных обязанностей, назначена служебная проверка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УТМВД по СКФО.Ранее источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей. Позже в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы появилась информация об аресте Мурзаева, обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки")."Выявлен факт противоправной деятельности, совершенный начальником полиции Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте. Приказом начальника УТ МВД России по СКФО от 26 июня 2024 года сотрудник был отстранен от выполнения служебных обязанностей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В УТМВД России по СКФО организована служебная проверка.
https://ria.ru/20240715/vzyatka-1959853207.html
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махачкала, происшествия, россия, скфо, москва
Махачкала, Происшествия, Россия, СКФО, Москва
Замначальника МВД на транспорте по Махачкале отстранили от службы

Арестованного замначальника МВД на транспорте по Махачкале отстранили от службы

© Суды общей юрисдикции города МосквыКазбек Мурзаев в суде
Казбек Мурзаев в суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Казбек Мурзаев в суде
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Замначальника ЛУ МВД России - начальника полиции Махачкалинского линейного управления на транспорте, подозреваемого по делу о получении взятки, отстранили от выполнения служебных обязанностей, назначена служебная проверка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УТМВД по СКФО.
Ранее источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей. Позже в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы появилась информация об аресте Мурзаева, обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").
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15 июля, 18:51
"Выявлен факт противоправной деятельности, совершенный начальником полиции Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте. Приказом начальника УТ МВД России по СКФО от 26 июня 2024 года сотрудник был отстранен от выполнения служебных обязанностей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В УТМВД России по СКФО организована служебная проверка.
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