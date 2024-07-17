https://ria.ru/20240717/ambrazevich-1960176118.html

Юрий Амбразевич: Россия собрала в ООН все без исключения значимые державы

Юрий Амбразевич: Россия собрала в ООН все без исключения значимые державы - РИА Новости, 17.07.2024

Юрий Амбразевич: Россия собрала в ООН все без исключения значимые державы

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич рассказал РИА Новости о подробностях визита белорусской делегации в ООН, достижениях России и ее РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:30

2024-07-17T11:30

2024-07-17T13:01

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юрий амбразевич (заместитель министра иностранных дел белоруссии )

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Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич рассказал РИА Новости о подробностях визита белорусской делегации в ООН, достижениях России и ее союзников по возрождению многосторонности, а также о планах Минска по членству в ШОС. Беседовал Игорь Наймушин. — Насколько активно сейчас проходит ваш визит в ООН, с кем проводятся переговоры, что обсуждается?— Активная поездка, направленная в значительной степени на продолжение контактов здесь с секретариатом ООН, поскольку именно с ними мы отстраиваем взаимодействие по тематике целей устойчивого развития. Здесь сейчас на полях высокого сегмента политического форума ЭКОСОС (Экономический и социальный совет ООН — ред.) мы презентовали итоги нашего второго национального форума.Работаем с теми людьми, которые, как мы ожидаем, смогут в ближайшее время посетить Беларусь по тематике евразийской безопасности, по тематике устойчивого развития, поскольку это хорошее подспорье в контексте продвижения белорусских интересов именно на многосторонней площадке.Естественно, мы воспользовались возможностью, чтобы выступить на заседании Совета Безопасности ООН, в котором сейчас председательствует Российская Федерация. Мы поделились своими оценками о роли многосторонности в современном мире, точнее о ее коллапсе в своем смысле. В нашем выступлении мы подробно об этом сказали.Естественно, это абсолютно очевидный интерес для нас. Мы здесь для того, чтобы воспользоваться присутствием более ста делегаций на уровне политическом от замминистра и выше для того, чтобы провести ряд двусторонних встреч по нашей двусторонней повестке, прежде всего, с государствами относительно удаленными от Беларуси — на Африканском континенте.В последний год-два, чуть больше, активно работаем с африканскими коллегами, находим эффективные и успешные схемы, в том числе финансовой поддержки нашего экспорта. У нас состоялись интересные и полезные встречи, в том числе с премьер-министром Уганды, только что с коллегой из Мозамбика договорился о том, что в ближайшие два месяца мы проведем очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с этой страной. Поэтому задачи большие, всего два дня. Практически повестка выполнена.— Зерновой вопрос и продовольственная безопасность обсуждаются?— Продовольственная безопасность обсуждается в том плане, что Беларусь обладает уникальной экспертизой и промышленными возможностями поддержать любую африканскую страну, любое развивающееся государство нашим экспортом тракторов и сельскохозяйственного оборудования, и финансовым содействием экспорту, в том числе в партнерстве с теми государствами, с которыми мы работам постоянно: с Российской Федерацией и с Китаем.— Планируются ли встречи с главой российского МИД?— Сейчас не планировали встречаться. У нас постоянный контакт, чуть ли не еженедельный получается на различных форумах, в том числе двусторонних встречах Сергея Викторовича с его белорусскими коллегами — и с Сергеем Федоровичем Алейником, который до недавнего времени выполнял обязанности министра, и с новым министром иностранных дел Беларуси Максимом Владимировичем Рыженковым. Они успели пообщаться уже даже не один раз.Поэтому мы поддерживаем друг друга. И здесь (в ООН — ред.) коллеги между миссиями взаимодействуют, на мой взгляд, с высочайшей эффективностью. У нас нет каких-либо проблем, недопониманий, разногласий — мы настоящие союзники.— Как вы оцениваете атмосферу Совбеза с точки зрения выступления западных стран – Великобритании и США?— Я оцениваю, скорее, не по этому признаку атмосферу Совбеза. Я оцениваю саму аудиторию Совбеза сегодня как реальное достижение Российской Федерации и ее союзников в плане того, что в зале были все, все без исключения в той или иной степени значимые региональные державы.Ни одно государство, которое мало-мальски что-то для региона в той или иной степени значит, не пропустило сегодняшнее заседание. И эти страны работают с Российской Федерацией на те цели, которые сегодня были заявлены в выступлении министра иностранных дел России Лаврова по тематике многосторонности, по ее возрождению, восстановлению, по исключению некой гегемонии, единоличных действий, непонятных правил, по возвращению того духа ООН, который был заложен ее основателями.— Беларусь с июля вступила в ШОС. Какие ожидания от членства в объединении?— Шанхайская организация сотрудничества – это, конечно, и политическая структура в значительной степени, но несмотря на эту ее важность как такого огромного клуба евразийского, теперь уже распространившего свое влияние и членство целиком на европейский континент, там сформирована целая сеть очень практических форматов взаимодействия.Мы сейчас активно изучаем, все наши отраслевые министерства изучают повестку — на ближайшие месяцы и дальше на перспективу — участия в различных форматах и мероприятиях. Нас ждет очень глубокое и практическое взаимодействие. Огромное количество форматов в течение года.Поэтому это будет большая и серьезная работа, которая призвана, безусловно, сформулировать добавленную стоимость для сотрудничества с этими государствами, с которыми у нас, конечно, есть двусторонняя повестка. А вот эти форматы — региональные и субрегиональные — в рамках ШОС однозначно добавят и интенсивности, и глубины этим контактам по профессиональной линии.

https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957514812.html

https://ria.ru/20240628/forum-1956071658.html

https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957462206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, белоруссия, россия, оон, шос, юрий амбразевич (заместитель министра иностранных дел белоруссии )