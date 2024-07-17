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Власти Адыгеи подписали инвестсоглашение о возведении курортного комплекса - РИА Новости, 17.07.2024
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Республика Адыгея
 
18:04 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/adygeja-1960319399.html
Власти Адыгеи подписали инвестсоглашение о возведении курортного комплекса
Власти Адыгеи подписали инвестсоглашение о возведении курортного комплекса - РИА Новости, 17.07.2024
Власти Адыгеи подписали инвестсоглашение о возведении курортного комплекса
Власти Адыгеи на Кавказском инвестфоруме в Грозном подписали соглашения о строительстве премиального курортного комплекса и центра бальнеологии с общим объемом... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:04
2024-07-17T18:04
республика адыгея
коммерческая недвижимость
грозный
майкопский район
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 17 июл - РИА Новости. Власти Адыгеи на Кавказском инвестфоруме в Грозном подписали соглашения о строительстве премиального курортного комплекса и центра бальнеологии с общим объемом вложений свыше одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В ходе Кавказского инвестиционного форума, который в эти дни проходит в Грозном, власти Адыгеи подписали несколько соглашений, касающихся реализации проектов в ведущих для региона отраслях экономики. "Глава Адыгея Мурат Кумпилов и представитель ООО “Красный мост” Анна Гаврилова подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта стоимостью 780 миллионов рублей. Эти средства будут инвестированы в строительство премиального курортного комплекса Red Bridge Resort на 120 номеров с уровнем комфорта четыре звезды и выше, включающего в себя SPA, ресторан, детские комнаты, открытые большие бассейны общего пользования с геотермальной водой. Там будет создано более 90 рабочих мест. Объект появится в Майкопском районе на берегу реки Белой", - говорится в сообщении. Уточняется, что новый объект расширит возможности комплекса премиум-класса Red Bridge, запущенного ранее. Еще одно соглашение с ООО “Красный мост” касается восстановления бальнеологического отделения Майкопского минерального источника. Инвестор планирует создать там центр бальнеологии и реабилитации “Тетис”, а рядом построить гостиницу на 26 номеров", - добавляется в пресс-релизе. Общий объем инвестиций составит около 300 миллионов рублей. "Туризм является для нас одним из стратегических направлений деятельности. Существенные изменения в отрасли мы связываем с созданием крупного экокурорта "Лагонаки". Вместе с тем работаем над комплексным развитием отрасли, улучшаем все востребованные у нас туруслуги. Среди них – бальнеологические, с применением целебных минеральных вод для оздоровления и восстановления сил гостей. В последнее время большим спросом пользуются спа-комплексы на термальных источниках. Реализация новых проектов позволит расширить спектр услуг, повысить их качество, создать современные условия для отдыха и реабилитации большему числу туристов", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе процедуры подписания соглашений с инвестором.
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коммерческая недвижимость, грозный, майкопский район, мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Коммерческая недвижимость, Грозный, Майкопский район, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея

Власти Адыгеи подписали инвестсоглашение о возведении курортного комплекса

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Кавказского инвестиционного форума
Флаги с символикой Кавказского инвестиционного форума - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МАЙКОП, 17 июл - РИА Новости. Власти Адыгеи на Кавказском инвестфоруме в Грозном подписали соглашения о строительстве премиального курортного комплекса и центра бальнеологии с общим объемом вложений свыше одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В ходе Кавказского инвестиционного форума, который в эти дни проходит в Грозном, власти Адыгеи подписали несколько соглашений, касающихся реализации проектов в ведущих для региона отраслях экономики.
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"Глава Адыгея Мурат Кумпилов и представитель ООО “Красный мост” Анна Гаврилова подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта стоимостью 780 миллионов рублей. Эти средства будут инвестированы в строительство премиального курортного комплекса Red Bridge Resort на 120 номеров с уровнем комфорта четыре звезды и выше, включающего в себя SPA, ресторан, детские комнаты, открытые большие бассейны общего пользования с геотермальной водой. Там будет создано более 90 рабочих мест. Объект появится в Майкопском районе на берегу реки Белой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новый объект расширит возможности комплекса премиум-класса Red Bridge, запущенного ранее.
Еще одно соглашение с ООО “Красный мост” касается восстановления бальнеологического отделения Майкопского минерального источника.
Инвестор планирует создать там центр бальнеологии и реабилитации “Тетис”, а рядом построить гостиницу на 26 номеров", - добавляется в пресс-релизе. Общий объем инвестиций составит около 300 миллионов рублей.
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"Туризм является для нас одним из стратегических направлений деятельности. Существенные изменения в отрасли мы связываем с созданием крупного экокурорта "Лагонаки". Вместе с тем работаем над комплексным развитием отрасли, улучшаем все востребованные у нас туруслуги. Среди них – бальнеологические, с применением целебных минеральных вод для оздоровления и восстановления сил гостей. В последнее время большим спросом пользуются спа-комплексы на термальных
источниках. Реализация новых проектов позволит расширить спектр услуг, повысить их качество, создать современные условия для отдыха и реабилитации большему числу туристов", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе процедуры подписания соглашений с инвестором.
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Республика АдыгеяКоммерческая недвижимостьГрозныйМайкопский районМурат КумпиловРеспублика Адыгея
 
 
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