https://ria.ru/20240717/abhazija-1960366683.html

В Абхазии разыскивают открывшего стрельбу около парламента

В Абхазии разыскивают открывшего стрельбу около парламента - РИА Новости, 17.07.2024

В Абхазии разыскивают открывшего стрельбу около парламента

МВД Абхазии разыскивает открывшего стрельбу у стен парламента гражданина Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:50

2024-07-17T20:50

2024-07-17T21:52

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абхазия

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СУХУМ, 17 июл - РИА Новости. МВД Абхазии разыскивает открывшего стрельбу у стен парламента гражданина Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. "В настоящее время сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении гражданина Абхазии Джансуха Адлейба, который открыл стрельбу у стен парламента в разгар акции протеста. Выясняется из какого вида оружия он стрелял", - рассказали агентству в пресс-службе МВД. Оппозиция пыталась прорваться в парламент на комитетское заседание, где рассматривался законопроект о правовом регулировании строительства и эксплуатации апартаментов и апарт-отелей. Члены оппозиционных организаций и некоторые журналисты негосударственных СМИ не были допущены на заседание парламентского комитета по экономической политике и реформам. Это вызвало недовольство, и собравшиеся у стен парламента оппозиционеры организовали массовый протест, пытаясь прорваться в здание парламента. На заседании комитета большинством голосов было принято решение рекомендовать законопроект, касающийся апартаментов к принятию на ближайшей сессии парламента.

https://ria.ru/20240623/perestrelka--1954905321.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, абхазия