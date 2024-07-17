Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии разыскивают открывшего стрельбу около парламента - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 17.07.2024 (обновлено: 21:52 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/abhazija-1960366683.html
В Абхазии разыскивают открывшего стрельбу около парламента
В Абхазии разыскивают открывшего стрельбу около парламента - РИА Новости, 17.07.2024
В Абхазии разыскивают открывшего стрельбу около парламента
МВД Абхазии разыскивает открывшего стрельбу у стен парламента гражданина Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:50
2024-07-17T21:52
в мире
абхазия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147937/46/1479374672_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_24c3e411f9a3522e1baf7e989ef6e787.jpg
СУХУМ, 17 июл - РИА Новости. МВД Абхазии разыскивает открывшего стрельбу у стен парламента гражданина Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. "В настоящее время сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении гражданина Абхазии Джансуха Адлейба, который открыл стрельбу у стен парламента в разгар акции протеста. Выясняется из какого вида оружия он стрелял", - рассказали агентству в пресс-службе МВД. Оппозиция пыталась прорваться в парламент на комитетское заседание, где рассматривался законопроект о правовом регулировании строительства и эксплуатации апартаментов и апарт-отелей. Члены оппозиционных организаций и некоторые журналисты негосударственных СМИ не были допущены на заседание парламентского комитета по экономической политике и реформам. Это вызвало недовольство, и собравшиеся у стен парламента оппозиционеры организовали массовый протест, пытаясь прорваться в здание парламента. На заседании комитета большинством голосов было принято решение рекомендовать законопроект, касающийся апартаментов к принятию на ближайшей сессии парламента.
https://ria.ru/20240623/perestrelka--1954905321.html
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147937/46/1479374672_173:0:894:541_1920x0_80_0_0_780f272deb28060eafbc1939303cc38d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абхазия
В мире, Абхазия
В Абхазии разыскивают открывшего стрельбу около парламента

Полицейские разыскивают открывшего стрельбу у стен парламента гражданина Абхазии

© Sputnik / Томас ТхайцукПолицейский автомобиль в Абхазии
Полицейский автомобиль в Абхазии - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Полицейский автомобиль в Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 17 июл - РИА Новости. МВД Абхазии разыскивает открывшего стрельбу у стен парламента гражданина Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
«
"В настоящее время сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении гражданина Абхазии Джансуха Адлейба, который открыл стрельбу у стен парламента в разгар акции протеста. Выясняется из какого вида оружия он стрелял", - рассказали агентству в пресс-службе МВД.
Оппозиция пыталась прорваться в парламент на комитетское заседание, где рассматривался законопроект о правовом регулировании строительства и эксплуатации апартаментов и апарт-отелей. Члены оппозиционных организаций и некоторые журналисты негосударственных СМИ не были допущены на заседание парламентского комитета по экономической политике и реформам. Это вызвало недовольство, и собравшиеся у стен парламента оппозиционеры организовали массовый протест, пытаясь прорваться в здание парламента.
На заседании комитета большинством голосов было принято решение рекомендовать законопроект, касающийся апартаментов к принятию на ближайшей сессии парламента.
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
На границе Абхазии и России произошла перестрелка
23 июня, 19:52
 
В миреАбхазия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала