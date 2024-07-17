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В Абхазии разыскивают открывшего стрельбу около парламента
В Абхазии разыскивают открывшего стрельбу около парламента - РИА Новости, 17.07.2024
В Абхазии разыскивают открывшего стрельбу около парламента
МВД Абхазии разыскивает открывшего стрельбу у стен парламента гражданина Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:50
2024-07-17T20:50
2024-07-17T21:52
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СУХУМ, 17 июл - РИА Новости. МВД Абхазии разыскивает открывшего стрельбу у стен парламента гражданина Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. "В настоящее время сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении гражданина Абхазии Джансуха Адлейба, который открыл стрельбу у стен парламента в разгар акции протеста. Выясняется из какого вида оружия он стрелял", - рассказали агентству в пресс-службе МВД. Оппозиция пыталась прорваться в парламент на комитетское заседание, где рассматривался законопроект о правовом регулировании строительства и эксплуатации апартаментов и апарт-отелей. Члены оппозиционных организаций и некоторые журналисты негосударственных СМИ не были допущены на заседание парламентского комитета по экономической политике и реформам. Это вызвало недовольство, и собравшиеся у стен парламента оппозиционеры организовали массовый протест, пытаясь прорваться в здание парламента. На заседании комитета большинством голосов было принято решение рекомендовать законопроект, касающийся апартаментов к принятию на ближайшей сессии парламента.
https://ria.ru/20240623/perestrelka--1954905321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия
В Абхазии разыскивают открывшего стрельбу около парламента
Полицейские разыскивают открывшего стрельбу у стен парламента гражданина Абхазии
СУХУМ, 17 июл - РИА Новости.
МВД Абхазии разыскивает открывшего стрельбу у стен парламента гражданина Абхазии, сообщили
РИА Новости в пресс-службе МВД.
«
"В настоящее время сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении гражданина Абхазии Джансуха Адлейба, который открыл стрельбу у стен парламента в разгар акции протеста. Выясняется из какого вида оружия он стрелял", - рассказали агентству в пресс-службе МВД.
Оппозиция пыталась прорваться в парламент на комитетское заседание, где рассматривался законопроект о правовом регулировании строительства и эксплуатации апартаментов и апарт-отелей. Члены оппозиционных организаций и некоторые журналисты негосударственных СМИ не были допущены на заседание парламентского комитета по экономической политике и реформам. Это вызвало недовольство, и собравшиеся у стен парламента оппозиционеры организовали массовый протест, пытаясь прорваться в здание парламента.
На заседании комитета большинством голосов было принято решение рекомендовать законопроект, касающийся апартаментов к принятию на ближайшей сессии парламента.