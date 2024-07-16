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Житель Ижевска сбросил подростка с 17 этажа и совершил суицид

Житель Ижевска сбросил подростка с 17 этажа и совершил суицид - РИА Новости, 16.07.2024

Житель Ижевска сбросил подростка с 17 этажа и совершил суицид

Житель Ижевска сбросил подростка с высоты 17 этажа и совершил суицид, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:32

2024-07-16T16:32

2024-07-16T18:36

происшествия

ижевск

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УФА, 16 июл - РИА Новости. Житель Ижевска сбросил подростка с высоты 17 этажа и совершил суицид, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "В Ижевске, предположительно, 25-летний парень выбросил девочку-подростка с высоты 17 этажа жилого дома и совершил суицид. Ребенок погиб, идёт разбирательство", - сказал собеседник. По его данным, мужчина имел психоневрологические проблемы."Прокурор Индустриального района Ижевска выехал на место происшествия, ведётся проверка обстоятельств гибели ребёнка", - прокомментировали РИА Новости в прокуратуре Удмуртии.

https://ria.ru/20240507/steklo-1944355979.html

ижевск

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происшествия, ижевск