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Житель Ижевска сбросил подростка с 17 этажа и совершил суицид - РИА Новости, 16.07.2024
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16:32 16.07.2024 (обновлено: 18:36 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/zhitel-1960063802.html
Житель Ижевска сбросил подростка с 17 этажа и совершил суицид
Житель Ижевска сбросил подростка с 17 этажа и совершил суицид - РИА Новости, 16.07.2024
Житель Ижевска сбросил подростка с 17 этажа и совершил суицид
Житель Ижевска сбросил подростка с высоты 17 этажа и совершил суицид, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:32
2024-07-16T18:36
происшествия
ижевск
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УФА, 16 июл - РИА Новости. Житель Ижевска сбросил подростка с высоты 17 этажа и совершил суицид, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "В Ижевске, предположительно, 25-летний парень выбросил девочку-подростка с высоты 17 этажа жилого дома и совершил суицид. Ребенок погиб, идёт разбирательство", - сказал собеседник. По его данным, мужчина имел психоневрологические проблемы."Прокурор Индустриального района Ижевска выехал на место происшествия, ведётся проверка обстоятельств гибели ребёнка", - прокомментировали РИА Новости в прокуратуре Удмуртии.
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происшествия, ижевск
Происшествия, Ижевск
Житель Ижевска сбросил подростка с 17 этажа и совершил суицид

Житель Ижевска сбросил девочку-подростка с 17 этажа и совершил суицид

© Фото : СУ СК России по Удмуртской Республике/TelegramСотрудники СК РФ на улице 10 лет Октября в Ижевске, где были обнаружены тела 11-летней местной жительницы и 25-летнего мужчины. 16 июля 2024
Сотрудники СК РФ на улице 10 лет Октября в Ижевске, где были обнаружены тела 11-летней местной жительницы и 25-летнего мужчины. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : СУ СК России по Удмуртской Республике/Telegram
Сотрудники СК РФ на улице 10 лет Октября в Ижевске, где были обнаружены тела 11-летней местной жительницы и 25-летнего мужчины. 16 июля 2024
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УФА, 16 июл - РИА Новости. Житель Ижевска сбросил подростка с высоты 17 этажа и совершил суицид, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«
"В Ижевске, предположительно, 25-летний парень выбросил девочку-подростка с высоты 17 этажа жилого дома и совершил суицид. Ребенок погиб, идёт разбирательство", - сказал собеседник.
По его данным, мужчина имел психоневрологические проблемы.
"Прокурор Индустриального района Ижевска выехал на место происшествия, ведётся проверка обстоятельств гибели ребёнка", - прокомментировали РИА Новости в прокуратуре Удмуртии.
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