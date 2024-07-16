СМИ сообщили детали семейной жизни кандидата в вице-президенты США Вэнса
SFC: жена Вэнса уволилась после его выдвижения кандидатом в вице-президенты США
© AP Photo / Paul SancyaКандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жена сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса Уша Вэнс уволилась со своей работы в юридической фирме на фоне выдвижения ее супруга кандидатом в вице-президенты США от республиканцев, сообщает газета San Francisco Chronicle со ссылкой на заявление официального представителя компании.
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"Уша сообщила нам, что решила уйти из фирмы... Уша была отличным адвокатом и коллегой, мы благодарим ее... и желаем ей всего наилучшего в ее дальнейшей карьере", - цитирует газета слова представителя фирмы Munger, Tolles & Olson.
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.