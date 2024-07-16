https://ria.ru/20240716/zhena-1959988068.html

СМИ сообщили детали семейной жизни кандидата в вице-президенты США Вэнса

СМИ сообщили детали семейной жизни кандидата в вице-президенты США Вэнса - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ сообщили детали семейной жизни кандидата в вице-президенты США Вэнса

Жена сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса Уша Вэнс уволилась со своей работы в юридической фирме на фоне выдвижения ее супруга кандидатом в вице-президенты США РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:56

2024-07-16T12:56

2024-07-16T12:56

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жена сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса Уша Вэнс уволилась со своей работы в юридической фирме на фоне выдвижения ее супруга кандидатом в вице-президенты США от республиканцев, сообщает газета San Francisco Chronicle со ссылкой на заявление официального представителя компании. "Уша сообщила нам, что решила уйти из фирмы... Уша была отличным адвокатом и коллегой, мы благодарим ее... и желаем ей всего наилучшего в ее дальнейшей карьере", - цитирует газета слова представителя фирмы Munger, Tolles & Olson.Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240716/vens-1959925842.html

https://ria.ru/20240716/politico-1959906274.html

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в мире, огайо, сша, украина, дональд трамп, выборы президента сша — 2024