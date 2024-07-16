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СМИ сообщили детали семейной жизни кандидата в вице-президенты США Вэнса - РИА Новости, 16.07.2024
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12:56 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/zhena-1959988068.html
СМИ сообщили детали семейной жизни кандидата в вице-президенты США Вэнса
СМИ сообщили детали семейной жизни кандидата в вице-президенты США Вэнса - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ сообщили детали семейной жизни кандидата в вице-президенты США Вэнса
Жена сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса Уша Вэнс уволилась со своей работы в юридической фирме на фоне выдвижения ее супруга кандидатом в вице-президенты США РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:56
2024-07-16T12:56
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жена сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса Уша Вэнс уволилась со своей работы в юридической фирме на фоне выдвижения ее супруга кандидатом в вице-президенты США от республиканцев, сообщает газета San Francisco Chronicle со ссылкой на заявление официального представителя компании. &quot;Уша сообщила нам, что решила уйти из фирмы... Уша была отличным адвокатом и коллегой, мы благодарим ее... и желаем ей всего наилучшего в ее дальнейшей карьере&quot;, - цитирует газета слова представителя фирмы Munger, Tolles &amp; Olson.Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
https://ria.ru/20240716/vens-1959925842.html
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в мире, огайо, сша, украина, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Огайо, США, Украина, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ сообщили детали семейной жизни кандидата в вице-президенты США Вэнса

SFC: жена Вэнса уволилась после его выдвижения кандидатом в вице-президенты США

© AP Photo / Paul SancyaКандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жена сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса Уша Вэнс уволилась со своей работы в юридической фирме на фоне выдвижения ее супруга кандидатом в вице-президенты США от республиканцев, сообщает газета San Francisco Chronicle со ссылкой на заявление официального представителя компании.
«

"Уша сообщила нам, что решила уйти из фирмы... Уша была отличным адвокатом и коллегой, мы благодарим ее... и желаем ей всего наилучшего в ее дальнейшей карьере", - цитирует газета слова представителя фирмы Munger, Tolles & Olson.

Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ напомнили о словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине
08:56
Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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В миреОгайоСШАУкраинаДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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