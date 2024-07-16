https://ria.ru/20240716/zhaloby-1960126526.html

АТОР не фиксировал жалоб от туристов из-за отключения электричества в Крыму

АТОР не фиксировал жалоб от туристов из-за отключения электричества в Крыму - РИА Новости, 16.07.2024

АТОР не фиксировал жалоб от туристов из-за отключения электричества в Крыму

Жалоб от туристов из-за отключения электроэнергии в Крыму нет, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T21:39

2024-07-16T21:39

2024-07-16T21:39

ассоциация туроператоров россии (атор)

крымэнерго

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жалоб от туристов из-за отключения электроэнергии в Крыму нет, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее во вторник компания "Крымэнерго" сообщила о введении веерных отключений в Крыму в связи повышенным энергопотреблением, перегрузками из-за аномальной жары. "Туроператоры пока не получали жалоб и обращений от туристов. Отключения электричества ощутили туристы, проживающие в маленьких отелях, гостевых домах, иных средствах размещения, у которых нет генераторов. Однако и эти туристы пока туроператорам не жаловались и не просили переселить их куда-то", - сказала Ломидзе. Жалоб от туристов на отключения на данный момент не поступало и туроператору "Алеан". "У всех крупных объектов размещения есть собственные генераторы, обеспечивающие автономность на случай сбоя. Аннуляций на данный момент нет", - сообщили агентству в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20240716/ekspert-1960126321.html

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ассоциация туроператоров россии (атор), крымэнерго