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АТОР не фиксировал жалоб от туристов из-за отключения электричества в Крыму
АТОР не фиксировал жалоб от туристов из-за отключения электричества в Крыму - РИА Новости, 16.07.2024
АТОР не фиксировал жалоб от туристов из-за отключения электричества в Крыму
Жалоб от туристов из-за отключения электроэнергии в Крыму нет, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:39
2024-07-16T21:39
2024-07-16T21:39
ассоциация туроператоров россии (атор)
крымэнерго
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жалоб от туристов из-за отключения электроэнергии в Крыму нет, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее во вторник компания "Крымэнерго" сообщила о введении веерных отключений в Крыму в связи повышенным энергопотреблением, перегрузками из-за аномальной жары. "Туроператоры пока не получали жалоб и обращений от туристов. Отключения электричества ощутили туристы, проживающие в маленьких отелях, гостевых домах, иных средствах размещения, у которых нет генераторов. Однако и эти туристы пока туроператорам не жаловались и не просили переселить их куда-то", - сказала Ломидзе. Жалоб от туристов на отключения на данный момент не поступало и туроператору "Алеан". "У всех крупных объектов размещения есть собственные генераторы, обеспечивающие автономность на случай сбоя. Аннуляций на данный момент нет", - сообщили агентству в пресс-службе компании.
https://ria.ru/20240716/ekspert-1960126321.html
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ассоциация туроператоров россии (атор), крымэнерго
Ассоциация туроператоров России (АТОР), Крымэнерго
АТОР не фиксировал жалоб от туристов из-за отключения электричества в Крыму
АТОР: жалоб от туристов из-за отключения электроэнергии в Крыму нет