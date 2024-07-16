https://ria.ru/20240716/zelenskiy-1960049900.html

"Скоро свергнут": выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети

"Скоро свергнут": выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 16.07.2024

"Скоро свергнут": выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети

Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского, в котором он назвал Россию "злом" и призвал ее к "ответу за свои действия". РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:49

2024-07-16T15:49

2024-07-16T15:49

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского, в котором он назвал Россию "злом" и призвал ее к "ответу за свои действия"."Народ Украины будет судить тебя. Уже скоро произойдет свержение твоего режима", — отметил Silent-Unseen."Прекрати говорить про зло. Ты сам зло, поскольку посылаешь тысячи людей на верную смерть каждый день", — возмутилась Ingrid Jacobs."Тобой воспользовались, проснись уже", — обратился к Зеленскому TheShepherd."Прекрати убивать невинных людей!" — заключил SIR EAGLE.В июне президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств на ПМЭФ заявил, говоря о событиях на Украине, что Россия не нападала, а защищалась.

https://ria.ru/20240716/nastuplenie-1959934747.html

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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский