Рейтинг@Mail.ru
"Скоро свергнут": выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/zelenskiy-1960049900.html
"Скоро свергнут": выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети
"Скоро свергнут": выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 16.07.2024
"Скоро свергнут": выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети
Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского, в котором он назвал Россию "злом" и призвал ее к "ответу за свои действия". РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:49
2024-07-16T15:49
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b85803f066de3050835ee3a833c1968f.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского, в котором он назвал Россию "злом" и призвал ее к "ответу за свои действия"."Народ Украины будет судить тебя. Уже скоро произойдет свержение твоего режима", — отметил Silent-Unseen."Прекрати говорить про зло. Ты сам зло, поскольку посылаешь тысячи людей на верную смерть каждый день", — возмутилась Ingrid Jacobs."Тобой воспользовались, проснись уже", — обратился к Зеленскому TheShepherd."Прекрати убивать невинных людей!" — заключил SIR EAGLE.В июне президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств на ПМЭФ заявил, говоря о событиях на Украине, что Россия не нападала, а защищалась.
https://ria.ru/20240716/nastuplenie-1959934747.html
https://ria.ru/20240716/podderzhka-1959944732.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_228:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_7d28f58740f100d016861b085f82baa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, владимир зеленский
Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский

"Скоро свергнут": выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского, в котором он назвал Россию "злом" и призвал ее к "ответу за свои действия".
"Народ Украины будет судить тебя. Уже скоро произойдет свержение твоего режима", — отметил Silent-Unseen.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"Не хватит сил": ВСУ сообщили плохие новости из-за хода России в зоне СВО
Вчера, 09:49
"Прекрати говорить про зло. Ты сам зло, поскольку посылаешь тысячи людей на верную смерть каждый день", — возмутилась Ingrid Jacobs.
"Тобой воспользовались, проснись уже", — обратился к Зеленскому TheShepherd.
"Прекрати убивать невинных людей!" — заключил SIR EAGLE.
В июне президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств на ПМЭФ заявил, говоря о событиях на Украине, что Россия не нападала, а защищалась.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"В следующем году": Украину предупредили о катастрофе из-за перемен в США
Вчера, 10:40
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала