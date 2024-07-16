https://ria.ru/20240716/zelenskij-1959927313.html

Зеленский может пересмотреть решение о запрете переговоров, заявил эксперт

Зеленский может пересмотреть решение о запрете переговоров, заявил эксперт - РИА Новости, 16.07.2024

Зеленский может пересмотреть решение о запрете переговоров, заявил эксперт

Владимир Зеленский может пересмотреть своё решение о запрете переговоров с российской стороной по урегулированию конфликта на Украине, основу мирного соглашения РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:08

2024-07-16T09:08

2024-07-16T09:55

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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский может пересмотреть своё решение о запрете переговоров с российской стороной по урегулированию конфликта на Украине, основу мирного соглашения могут подготовить эксперты, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. "Согласно заявлению МИД России, президент Владимир Зеленский не может официально представлять Украину, поскольку срок его полномочий истекал 20 мая. А киевская администрация в свою очередь решила, что выборы не могут проводиться во время войны, и продлила срок полномочий Зеленского. С этой - на данный момент - точки зрения, проведение встреч официальных представителей двух стран или подписание мирного соглашения не представляется возможным", - считает собеседник агентства. По мнению аналитика, логичным решением здесь является проведение неофициальных встреча экспертов, выбранных двумя странами, в третьей стране. "Эксперты могут быть выбраны из числа отставных дипломатов, военных и журналистов, не находящихся на службе. Протокол, достигнутый на основе договорённостей, который эксперты обеих сторон передадут своим странам, может лечь в основу мирного соглашения. Если соглашение будет достигнуто, Россия может пересмотреть свое решение непризнания полномочий Зеленского, а Зеленский может пересмотреть свое решение запретить мирные переговоры. Если соглашение будет достигнуто, это будет очень веским поводом для пересмотра всех предыдущих решений", - сказал он. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html

https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959744470.html

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