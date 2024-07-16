https://ria.ru/20240716/zdravookhranenie-1960001922.html
В Оренбуржье за пять лет появилось 133 новых объекта здравоохранения
В Оренбуржье за пять лет появилось 133 новых объекта здравоохранения - РИА Новости, 16.07.2024
В Оренбуржье за пять лет появилось 133 новых объекта здравоохранения
За последние пять лет в Оренбургской области ввели в эксплуатацию 133 новых и отремонтировали 729 объектов здравоохранения, в том числе 324 ФАПа в сельских... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:34
2024-07-16T13:34
2024-07-16T13:34
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. За последние пять лет в Оренбургской области ввели в эксплуатацию 133 новых и отремонтировали 729 объектов здравоохранения, в том числе 324 ФАПа в сельских территориях, сообщил губернатор региона Денис Паслер. С 2018 года расходы на улучшение материально-технической базы медицины в Оренбуржье выросли в 10 раз. "По национальному проекту "Здравоохранение" мы закупили рентгенологическую установку на два рабочих места во взрослую поликлинику участковой больницы поселка Домбаровский. Новое оборудование сократит время процедуры, затраты на материалы, но главное – обеспечит точность диагностики", — написал Паслер в своем Телеграм-канале.Он отметил, что в этом году будут закуплены 2665 единиц медицинского оборудования в учреждения здравоохранения. Техника приобретена и в крупные медицинские центры в городах, а также для учреждений в сельских территориях. Паслер подчеркнул, что доступная и качественная медицинская помощь должна быть обеспечена всем оренбуржцам, независимо от места проживания.
https://ria.ru/20230920/remont-1897518968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. За последние пять лет в Оренбургской области ввели в эксплуатацию 133 новых и отремонтировали 729 объектов здравоохранения, в том числе 324 ФАПа в сельских территориях, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
С 2018 года расходы на улучшение материально-технической базы медицины в Оренбуржье выросли в 10 раз.
«
"По национальному проекту "Здравоохранение" мы закупили рентгенологическую установку на два рабочих места во взрослую поликлинику участковой больницы поселка Домбаровский. Новое оборудование сократит время процедуры, затраты на материалы, но главное – обеспечит точность диагностики", — написал Паслер в своем Телеграм-канале.
Он отметил, что в этом году будут закуплены 2665 единиц медицинского оборудования в учреждения здравоохранения. Техника приобретена и в крупные медицинские центры в городах, а также для учреждений в сельских территориях.
Паслер
подчеркнул, что доступная и качественная медицинская помощь должна быть обеспечена всем оренбуржцам, независимо от места проживания.