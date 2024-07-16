https://ria.ru/20240716/zdravookhranenie-1960001922.html

В Оренбуржье за пять лет появилось 133 новых объекта здравоохранения

В Оренбуржье за пять лет появилось 133 новых объекта здравоохранения - РИА Новости, 16.07.2024

В Оренбуржье за пять лет появилось 133 новых объекта здравоохранения

За последние пять лет в Оренбургской области ввели в эксплуатацию 133 новых и отремонтировали 729 объектов здравоохранения, в том числе 324 ФАПа в сельских... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:34

2024-07-16T13:34

2024-07-16T13:34

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. За последние пять лет в Оренбургской области ввели в эксплуатацию 133 новых и отремонтировали 729 объектов здравоохранения, в том числе 324 ФАПа в сельских территориях, сообщил губернатор региона Денис Паслер. С 2018 года расходы на улучшение материально-технической базы медицины в Оренбуржье выросли в 10 раз. "По национальному проекту "Здравоохранение" мы закупили рентгенологическую установку на два рабочих места во взрослую поликлинику участковой больницы поселка Домбаровский. Новое оборудование сократит время процедуры, затраты на материалы, но главное – обеспечит точность диагностики", — написал Паслер в своем Телеграм-канале.Он отметил, что в этом году будут закуплены 2665 единиц медицинского оборудования в учреждения здравоохранения. Техника приобретена и в крупные медицинские центры в городах, а также для учреждений в сельских территориях. Паслер подчеркнул, что доступная и качественная медицинская помощь должна быть обеспечена всем оренбуржцам, независимо от места проживания.

https://ria.ru/20230920/remont-1897518968.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер