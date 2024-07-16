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В Оренбуржье за пять лет появилось 133 новых объекта здравоохранения - РИА Новости, 16.07.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
13:34 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/zdravookhranenie-1960001922.html
В Оренбуржье за пять лет появилось 133 новых объекта здравоохранения
В Оренбуржье за пять лет появилось 133 новых объекта здравоохранения - РИА Новости, 16.07.2024
В Оренбуржье за пять лет появилось 133 новых объекта здравоохранения
За последние пять лет в Оренбургской области ввели в эксплуатацию 133 новых и отремонтировали 729 объектов здравоохранения, в том числе 324 ФАПа в сельских... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:34
2024-07-16T13:34
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. За последние пять лет в Оренбургской области ввели в эксплуатацию 133 новых и отремонтировали 729 объектов здравоохранения, в том числе 324 ФАПа в сельских территориях, сообщил губернатор региона Денис Паслер. С 2018 года расходы на улучшение материально-технической базы медицины в Оренбуржье выросли в 10 раз. &quot;По национальному проекту &quot;Здравоохранение&quot; мы закупили рентгенологическую установку на два рабочих места во взрослую поликлинику участковой больницы поселка Домбаровский. Новое оборудование сократит время процедуры, затраты на материалы, но главное – обеспечит точность диагностики&quot;, — написал Паслер в своем Телеграм-канале.Он отметил, что в этом году будут закуплены 2665 единиц медицинского оборудования в учреждения здравоохранения. Техника приобретена и в крупные медицинские центры в городах, а также для учреждений в сельских территориях. Паслер подчеркнул, что доступная и качественная медицинская помощь должна быть обеспечена всем оренбуржцам, независимо от места проживания.
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер

В Оренбуржье за пять лет появилось 133 новых объекта здравоохранения

© Денис Паслер/TelegramВ Оренбуржье за пять лет появилось 133 новых объекта здравоохранения
В Оренбуржье за пять лет появилось 133 новых объекта здравоохранения - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Денис Паслер/Telegram
В Оренбуржье за пять лет появилось 133 новых объекта здравоохранения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. За последние пять лет в Оренбургской области ввели в эксплуатацию 133 новых и отремонтировали 729 объектов здравоохранения, в том числе 324 ФАПа в сельских территориях, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
С 2018 года расходы на улучшение материально-технической базы медицины в Оренбуржье выросли в 10 раз.
«

"По национальному проекту "Здравоохранение" мы закупили рентгенологическую установку на два рабочих места во взрослую поликлинику участковой больницы поселка Домбаровский. Новое оборудование сократит время процедуры, затраты на материалы, но главное – обеспечит точность диагностики", — написал Паслер в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что в этом году будут закуплены 2665 единиц медицинского оборудования в учреждения здравоохранения. Техника приобретена и в крупные медицинские центры в городах, а также для учреждений в сельских территориях.
Паслер подчеркнул, что доступная и качественная медицинская помощь должна быть обеспечена всем оренбуржцам, независимо от места проживания.
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Оренбургская областьОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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