https://ria.ru/20240716/zavod-1960011587.html

На Кубани сахарный завод увеличил выработку на 17% по нацпроекту

На Кубани сахарный завод увеличил выработку на 17% по нацпроекту - РИА Новости, 16.07.2024

На Кубани сахарный завод увеличил выработку на 17% по нацпроекту

Кореновский сахарный завод в Краснодарском крае увеличил выработку на 17% благодаря внедрению экономных технологий в рамках нацпроекта "Производительность... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:13

2024-07-16T14:13

2024-07-16T14:13

краснодарский край

краснодарский край

кореновск

сахар

нацпроекты

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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Кореновский сахарный завод в Краснодарском крае увеличил выработку на 17% благодаря внедрению экономных технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Кореновский сахарный завод увеличил производительность благодаря бережливым технологиям. Компания подвела итоги участия в национальном проекте "Производительность труда", - говорится в сообщении. В администрации уточнили, что рабочая группа компании совместно с экспертами регионального центра компетенций оптимизировала процесс капитального ремонта производственного оборудования. Команда проекта изучила бережливые инструменты, стандартизировала работу, сократила лишние перемещения персонала и материалов. В результате время протекания процесса уменьшили на 15%, а количество запасов в потоке – на 22%, также на 17% увеличили выработку. Сахарный завод в Кореновске стал третьим предприятием в России и вторым на Кубани по производству сахарного песка. Сегодня компания входит в холдинг "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачева. Здесь работают более 380 человек, добавляют власти. По данным краевой администрации, вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли, а также туристической отрасли. Все участники программы получают меры господдержки – финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

https://ria.ru/20240710/kuban-1958855892.html

https://ria.ru/20240706/kuban-1957807338.html

краснодарский край

кореновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодарский край, кореновск, сахар, нацпроекты