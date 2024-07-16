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На Кубани сахарный завод увеличил выработку на 17% по нацпроекту - РИА Новости, 16.07.2024
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Краснодарский край
 
14:13 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/zavod-1960011587.html
На Кубани сахарный завод увеличил выработку на 17% по нацпроекту
На Кубани сахарный завод увеличил выработку на 17% по нацпроекту - РИА Новости, 16.07.2024
На Кубани сахарный завод увеличил выработку на 17% по нацпроекту
Кореновский сахарный завод в Краснодарском крае увеличил выработку на 17% благодаря внедрению экономных технологий в рамках нацпроекта "Производительность... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:13
2024-07-16T14:13
краснодарский край
краснодарский край
кореновск
сахар
нацпроекты
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Кореновский сахарный завод в Краснодарском крае увеличил выработку на 17% благодаря внедрению экономных технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Кореновский сахарный завод увеличил производительность благодаря бережливым технологиям. Компания подвела итоги участия в национальном проекте "Производительность труда", - говорится в сообщении. В администрации уточнили, что рабочая группа компании совместно с экспертами регионального центра компетенций оптимизировала процесс капитального ремонта производственного оборудования. Команда проекта изучила бережливые инструменты, стандартизировала работу, сократила лишние перемещения персонала и материалов. В результате время протекания процесса уменьшили на 15%, а количество запасов в потоке – на 22%, также на 17% увеличили выработку. Сахарный завод в Кореновске стал третьим предприятием в России и вторым на Кубани по производству сахарного песка. Сегодня компания входит в холдинг "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачева. Здесь работают более 380 человек, добавляют власти. По данным краевой администрации, вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли, а также туристической отрасли. Все участники программы получают меры господдержки – финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.
https://ria.ru/20240710/kuban-1958855892.html
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краснодарский край, кореновск, сахар, нацпроекты
Краснодарский край, Краснодарский край, Кореновск, Сахар, Нацпроекты

На Кубани сахарный завод увеличил выработку на 17% по нацпроекту

CC BY-SA 4.0 / Администрация Краснодарского края (cropped) / На Кубани сахарный завод увеличил выработку на 17% по нацпроекту
На Кубани сахарный завод увеличил выработку на 17% по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Администрация Краснодарского края (cropped) /
На Кубани сахарный завод увеличил выработку на 17% по нацпроекту
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Кореновский сахарный завод в Краснодарском крае увеличил выработку на 17% благодаря внедрению экономных технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Кореновский сахарный завод увеличил производительность благодаря бережливым технологиям. Компания подвела итоги участия в национальном проекте "Производительность труда", - говорится в сообщении.
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В администрации уточнили, что рабочая группа компании совместно с экспертами регионального центра компетенций оптимизировала процесс капитального ремонта производственного оборудования.
Команда проекта изучила бережливые инструменты, стандартизировала работу, сократила лишние перемещения персонала и материалов. В результате время протекания процесса уменьшили на 15%, а количество запасов в потоке – на 22%, также на 17% увеличили выработку.
Сахарный завод в Кореновске стал третьим предприятием в России и вторым на Кубани по производству сахарного песка. Сегодня компания входит в холдинг "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачева. Здесь работают более 380 человек, добавляют власти.
По данным краевой администрации, вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли, а также туристической отрасли. Все участники программы получают меры господдержки – финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.
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Краснодарский крайКраснодарский крайКореновскСахарНацпроекты
 
 
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