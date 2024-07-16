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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области - РИА Новости, 16.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
Взрыв раздался в Одесской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T23:11
2024-07-16T23:11
2024-07-16T23:11
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрыв раздался в Одесской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Впоследствии тревога распространилась на южные, центральные и восточные регионы страны: Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
"Страна": в Одесской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги