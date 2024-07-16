https://ria.ru/20240716/vybor-1959795177.html
Арийский выбор— новый президент продолжит курс на дружбу с Россией
Арийский выбор— новый президент продолжит курс на дружбу с Россией - РИА Новости, 16.07.2024
Арийский выбор— новый президент продолжит курс на дружбу с Россией
Конец истории отменяется. Всемирная драма, разворачивающаяся на наших глазах, — тому подтверждение. И как в любом произведении искусства, многое зависит не... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:00
2024-07-16T08:00
2024-07-16T08:06
аналитика
иран
россия
масуд пезешкиан
дональд трамп
сша
ибрахим раиси
брикс
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Конец истории отменяется. Всемирная драма, разворачивающаяся на наших глазах, — тому подтверждение. И как в любом произведении искусства, многое зависит не только от воли драматурга (тех самых "исторических закономерностей", на которые любят ссылаться авторы разнообразных концепций, в том числе и упомянутого "конца истории"), но и от исполнителей главных ролей. Значение личности подчас оказывается решающим — неслучайно весь мир следит за покушением на Дональда Трампа.Поэтому справедливо, что трагическая гибель Ибрахима Раиси, случившаяся 19 мая, вызвала тревогу у сторонников сближения Ирана и России — и личность нового иранского президента, Масуда Пезешкиана, находится под их пристальным вниманием. От него во многом зависит (хотя высшей властью в Иране обладает аятолла Хаменеи) геополитический курс южного соседа России, отношения с которым при бывшем президенте стали едва ли не лучшими за всю историю наших стран.Каким видит будущее Ирана новоизбранный (но пока не вступивший в должность — церемония состоится 30 июля) президент? Лучше всего об этом сказано им самим, в статье для Tehran Times под названием "Мое послание новому миру".Самый острый вопрос для нас: как Масуд Пезешкиан видит российско-иранские отношения? Его слова обнадеживают: "Россия — ценный стратегический союзник и сосед Ирана, и моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество. Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели. Я буду продолжать уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках таких структур, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз".Подход в отношении России, заявленный новым президентом, вполне выдержан в духе его предшественника, что опровергает опасения многих обозревателей, вызванные приходом к власти "реформатора" Пезешкиана, победившего во втором туре "консерватора" Саида Джалили. Перенося особенности внутренней политики России на соседнее государство, упомянутые обозреватели отождествляли российских "либералов" (многие из которых, занимая влиятельные посты в государстве, в итоге оказались "агентами влияния" или даже прямыми ставленниками зарубежных спецслужб) и иранских "реформистов".Это вызывало внешне стройную цепочку рассуждений: трагически погибает дружественный к России консерватор Раиси (и многие считают, что его гибель не была случайной) — на его место приходит сторонник реформ Пезешкиан. А реформаторство, отождествленное с российской версией либерализма, не может привести ни к чему, кроме как к разрыву отношений с Россией (подобно тому, как сами российские либералы в критический момент истории проявили враждебность к своей собственной стране).Однако Масуд Пезешкиан, определяющий себя как "условного реформатора", вкладывает в эти слова совершенно иной смысл."Я хочу подчеркнуть, что моя администрация будет руководствоваться стремлением сохранить национальную гордость и международный статус Ирана при любых обстоятельствах", — пишет президент. Этот подход разительно отличается от российского либерализма, ставящего национальные интересы в лучшем случае на второе место.Прежде всего Пезешкиан стремится к добрым отношениям со всеми соседями и снятию напряженности вокруг Ирана, а также сбалансированному взаимодействию со всеми центрами нового многополярного мира (в рассматриваемой статье он называет его "бесполюсным"). Россия, являясь и соседом Ирана, и одним из полюсов нового мира (послание которому и вынесено в заголовок статьи президента), при таком подходе закономерно занимает важное место в его внешней политике.Что же собственно реформаторского будет в новом курсе Ирана, провозглашаемом Пезешкианом? В отличие от предшественника, он попробует (несмотря на ясно осознаваемые препятствия) наладить отношения со странами Европы и Соединенными Штатами. Он вспоминает, что "после выхода США в мае 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) европейские страны взяли на себя 11 обязательств перед Ираном, попытавшись спасти соглашение и смягчить влияние незаконных и односторонних санкций США на нашу экономику. <…> Все их европейские страны нарушили". Тем не менее европейским странам предлагается наращивать сотрудничество в области экономики и технологий, сфере энергетической безопасности и построении транзитных маршрутов, в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и миграционными кризисами.Соединенным Штатам, по сути, предлагается сесть за стол переговоров и вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий, принятому в 2015 году, из которого США в одностороннем порядке вышли в 2018-м, в то время как Иран выполнил свои обязательства. Предложение, однако, делается с позиции уважения и достоинства, не остается забытым и убийство генерала Касема Сулеймани, которое новый президент называет "актом государственного терроризма".Пойдут ли страны Европы и США на сотрудничество с Ираном — вопрос открытый. Учитывая низкую субъектность стран Европы, отданную под внешнее управление США, и вероятный (особенно после недавнего покушения) приход к власти Дональда Трампа (в одностороннем порядке свернувшего сотрудничество с Ираном во время своего прошлого президентского срока), это кажется маловероятным. В то же время стабильный внешнеполитический курс России (и политическая воля аятоллы Хаменеи) благоприятствует воплощению планов, намеченных Пезешкианом в области сотрудничества наших стран. Таким образом, реформаторские устремления нового президента не нарушат дружбу России и Ирана и не пошатнут его позиции на международной арене.
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Евгений Балакин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922427957_0:196:855:1051_100x100_80_0_0_752bcbfdfe8aac4f8b4b01b4524590f8.jpg
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аналитика, иран, россия, масуд пезешкиан, дональд трамп, сша, ибрахим раиси, брикс, евразийский экономический союз
Аналитика, Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, США, Ибрахим Раиси, БРИКС, Евразийский экономический союз
Конец истории отменяется. Всемирная драма, разворачивающаяся на наших глазах, — тому подтверждение. И как в любом произведении искусства, многое зависит не только от воли драматурга (тех самых "исторических закономерностей", на которые любят ссылаться авторы разнообразных концепций, в том числе и упомянутого "конца истории"), но и от исполнителей главных ролей. Значение личности подчас оказывается решающим — неслучайно весь мир следит за покушением на Дональда Трампа.
Поэтому справедливо, что трагическая гибель Ибрахима Раиси
, случившаяся 19 мая, вызвала тревогу у сторонников сближения Ирана
и России — и личность нового иранского президента, Масуда Пезешкиана
, находится под их пристальным вниманием. От него во многом зависит (хотя высшей властью в Иране обладает аятолла Хаменеи) геополитический курс южного соседа России, отношения с которым при бывшем президенте стали едва ли не лучшими за всю историю наших стран.
Каким видит будущее Ирана новоизбранный (но пока не вступивший в должность — церемония состоится 30 июля) президент? Лучше всего об этом сказано им самим, в статье
для Tehran Times под названием "Мое послание новому миру".
Самый острый вопрос для нас: как Масуд Пезешкиан видит российско-иранские отношения?
«
Его слова обнадеживают: "Россия — ценный стратегический союзник и сосед Ирана, и моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество. Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели. Я буду продолжать уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках таких структур, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз".
Подход в отношении России, заявленный новым президентом, вполне выдержан в духе его предшественника, что опровергает опасения многих обозревателей, вызванные приходом к власти "реформатора" Пезешкиана, победившего во втором туре "консерватора" Саида Джалили
. Перенося особенности внутренней политики России на соседнее государство, упомянутые обозреватели отождествляли российских "либералов" (многие из которых, занимая влиятельные посты в государстве, в итоге оказались "агентами влияния" или даже прямыми ставленниками зарубежных спецслужб) и иранских "реформистов".
Это вызывало внешне стройную цепочку рассуждений: трагически погибает дружественный к России консерватор Раиси (и многие считают, что его гибель не была случайной) — на его место приходит сторонник реформ Пезешкиан. А реформаторство, отождествленное с российской версией либерализма, не может привести ни к чему, кроме как к разрыву отношений с Россией (подобно тому, как сами российские либералы в критический момент истории проявили враждебность к своей собственной стране).
Однако Масуд Пезешкиан, определяющий себя как "условного реформатора", вкладывает в эти слова совершенно иной смысл.
«
"Я хочу подчеркнуть, что моя администрация будет руководствоваться стремлением сохранить национальную гордость и международный статус Ирана при любых обстоятельствах", — пишет президент. Этот подход разительно отличается от российского либерализма, ставящего национальные интересы в лучшем случае на второе место.
Прежде всего Пезешкиан стремится к добрым отношениям со всеми соседями и снятию напряженности вокруг Ирана, а также сбалансированному взаимодействию со всеми центрами нового многополярного мира (в рассматриваемой статье он называет его "бесполюсным"). Россия, являясь и соседом Ирана, и одним из полюсов нового мира (послание которому и вынесено в заголовок статьи президента), при таком подходе закономерно занимает важное место в его внешней политике.
Что же собственно реформаторского будет в новом курсе Ирана, провозглашаемом Пезешкианом? В отличие от предшественника, он попробует (несмотря на ясно осознаваемые препятствия) наладить отношения со странами Европы
и Соединенными Штатами
.
Он вспоминает, что "после выхода США в мае 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) европейские страны взяли на себя 11 обязательств перед Ираном, попытавшись спасти соглашение и смягчить влияние незаконных и односторонних санкций США на нашу экономику. <…> Все их европейские страны нарушили".
Тем не менее европейским странам предлагается наращивать сотрудничество в области экономики и технологий, сфере энергетической безопасности и построении транзитных маршрутов, в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и миграционными кризисами.
Соединенным Штатам, по сути, предлагается сесть за стол переговоров и вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий, принятому в 2015 году, из которого США в одностороннем порядке вышли в 2018-м, в то время как Иран выполнил свои обязательства. Предложение, однако, делается с позиции уважения и достоинства, не остается забытым и убийство генерала Касема Сулеймани
, которое новый президент называет "актом государственного терроризма".
Пойдут ли страны Европы и США на сотрудничество с Ираном — вопрос открытый. Учитывая низкую субъектность стран Европы, отданную под внешнее управление США, и вероятный (особенно после недавнего покушения) приход к власти Дональда Трампа (в одностороннем порядке свернувшего сотрудничество с Ираном во время своего прошлого президентского срока), это кажется маловероятным. В то же время стабильный внешнеполитический курс России (и политическая воля аятоллы Хаменеи) благоприятствует воплощению планов, намеченных Пезешкианом в области сотрудничества наших стран. Таким образом, реформаторские устремления нового президента не нарушат дружбу России и Ирана и не пошатнут его позиции на международной арене.