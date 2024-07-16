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ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 16.07.2024
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
Три населенных пункта атакованы ВСУ в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:10
2024-07-16T22:10
2024-07-16T22:10
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происшествия
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Три населенных пункта атакованы ВСУ в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Три населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Село Ясные Зори Белгородского района подверглось обстрелу из РСЗО... В селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате атаки БПЛА различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Еще одним беспилотником атаковано сельхозпредприятие, располагающееся в районе города Шебекино", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что в Селе Ясные Зори повреждены два корпуса сельскохозяйственного предприятия, а в сельхозпредприятии, которое находится в районе Шебекино повреждены кровля и остекление офисного здания.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области