https://ria.ru/20240716/vsu-1960129368.html

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 16.07.2024

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

Три населенных пункта атакованы ВСУ в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T22:10

2024-07-16T22:10

2024-07-16T22:10

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Три населенных пункта атакованы ВСУ в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Три населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Село Ясные Зори Белгородского района подверглось обстрелу из РСЗО... В селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате атаки БПЛА различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Еще одним беспилотником атаковано сельхозпредприятие, располагающееся в районе города Шебекино", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что в Селе Ясные Зори повреждены два корпуса сельскохозяйственного предприятия, а в сельхозпредприятии, которое находится в районе Шебекино повреждены кровля и остекление офисного здания.

https://ria.ru/20240716/boepripasy-1960100525.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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происшествия, белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины