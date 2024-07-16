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ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/vsu-1960129368.html
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 16.07.2024
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
Три населенных пункта атакованы ВСУ в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:10
2024-07-16T22:10
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Три населенных пункта атакованы ВСУ в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Три населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Село Ясные Зори Белгородского района подверглось обстрелу из РСЗО... В селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате атаки БПЛА различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Еще одним беспилотником атаковано сельхозпредприятие, располагающееся в районе города Шебекино", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что в Селе Ясные Зори повреждены два корпуса сельскохозяйственного предприятия, а в сельхозпредприятии, которое находится в районе Шебекино повреждены кровля и остекление офисного здания.
https://ria.ru/20240716/boepripasy-1960100525.html
белгородская область
белгородский район
шебекино
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происшествия, белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Три населенных пункта атакованы ВСУ в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Три населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Село Ясные Зори Белгородского района подверглось обстрелу из РСЗО... В селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате атаки БПЛА различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Еще одним беспилотником атаковано сельхозпредприятие, располагающееся в районе города Шебекино", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что в Селе Ясные Зори повреждены два корпуса сельскохозяйственного предприятия, а в сельхозпредприятии, которое находится в районе Шебекино повреждены кровля и остекление офисного здания.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
В ВСУ вернули переданные ранее на утилизацию боеприпасы
Вчера, 18:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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