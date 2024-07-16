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ВСУ откатились севернее Урожайного на Запорожском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/vsu-1960071835.html
ВСУ откатились севернее Урожайного на Запорожском направлении, заявил Рогов
ВСУ откатились севернее Урожайного на Запорожском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 16.07.2024
ВСУ откатились севернее Урожайного на Запорожском направлении, заявил Рогов
Украинские войска откатились севернее Урожайного на запорожской линии фронта, в освобожденном селе продолжается зачистка и разминирование, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:03
2024-07-16T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Украинские войска откатились севернее Урожайного на запорожской линии фронта, в освобожденном селе продолжается зачистка и разминирование, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики откатились севернее Урожайного, где пытаются перегруппироваться и занять новые позиции. Сейчас там идут бои. В самом селе, полностью перешедшем под контроль нашей армии, идет зачистка и разминирование", - сказал Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня, Урожайное – 14 июля.
https://ria.ru/20240715/urozhaynoe-1959662064.html
россия
запорожская область
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в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов
ВСУ откатились севернее Урожайного на Запорожском направлении, заявил Рогов

Рогов: ВСУ откатились севернее Урожайного на Запорожской линии фронта

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Украинские войска откатились севернее Урожайного на запорожской линии фронта, в освобожденном селе продолжается зачистка и разминирование, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Украинские боевики откатились севернее Урожайного, где пытаются перегруппироваться и занять новые позиции. Сейчас там идут бои. В самом селе, полностью перешедшем под контроль нашей армии, идет зачистка и разминирование", - сказал Рогов.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня, Урожайное – 14 июля.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Урожайное станет новым плацдармом для российских сил, сообщил Рогов
15 июля, 00:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир Рогов
 
 
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