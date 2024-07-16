https://ria.ru/20240716/vsu-1960071835.html

ВСУ откатились севернее Урожайного на Запорожском направлении, заявил Рогов

ВСУ откатились севернее Урожайного на Запорожском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 16.07.2024

ВСУ откатились севернее Урожайного на Запорожском направлении, заявил Рогов

Украинские войска откатились севернее Урожайного на запорожской линии фронта, в освобожденном селе продолжается зачистка и разминирование, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:03

2024-07-16T17:03

2024-07-16T17:03

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Украинские войска откатились севернее Урожайного на запорожской линии фронта, в освобожденном селе продолжается зачистка и разминирование, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики откатились севернее Урожайного, где пытаются перегруппироваться и занять новые позиции. Сейчас там идут бои. В самом селе, полностью перешедшем под контроль нашей армии, идет зачистка и разминирование", - сказал Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня, Урожайное – 14 июля.

https://ria.ru/20240715/urozhaynoe-1959662064.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов