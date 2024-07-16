https://ria.ru/20240716/vsu-1959945005.html

Песков прокомментировал данные о расстреле российского военного "Азовом"*

Песков прокомментировал данные о расстреле российского военного "Азовом"* - РИА Новости, 16.07.2024

Песков прокомментировал данные о расстреле российского военного "Азовом"*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о расстреле боевиками "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) российского... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:40

2024-07-16T10:40

2024-07-16T11:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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безопасность

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о расстреле боевиками "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) российского военнослужащего, заявил, что фашисты есть фашисты, их надо уничтожать."Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать. Конечно, наши герои на передовой так и делают", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Судебная база о зверствах украинских войск собирается уже не первый год, добавил пресс-секретарь президента."Она собирается, причем собирается уже не первый год. Конечно, наши следователи работают, очень кропотливо собирают все эти факты абсолютно бесчеловечных зверств", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли РФ собирать судебную базу по факту преступлений ВСУ.Ранее в Telegram-канале украинского батальона "Азов"* было опубликовано видео расстрела российского военнослужащего.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240716/medvedev-1959927130.html

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина, безопасность