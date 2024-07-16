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Песков прокомментировал данные о расстреле российского военного "Азовом"* - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 16.07.2024 (обновлено: 11:39 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/vsu-1959945005.html
Песков прокомментировал данные о расстреле российского военного "Азовом"*
Песков прокомментировал данные о расстреле российского военного "Азовом"* - РИА Новости, 16.07.2024
Песков прокомментировал данные о расстреле российского военного "Азовом"*
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о расстреле боевиками "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) российского... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:40
2024-07-16T11:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий песков
украина
безопасность
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о расстреле боевиками "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) российского военнослужащего, заявил, что фашисты есть фашисты, их надо уничтожать."Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать. Конечно, наши герои на передовой так и делают", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Судебная база о зверствах украинских войск собирается уже не первый год, добавил пресс-секретарь президента."Она собирается, причем собирается уже не первый год. Конечно, наши следователи работают, очень кропотливо собирают все эти факты абсолютно бесчеловечных зверств", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли РФ собирать судебную базу по факту преступлений ВСУ.Ранее в Telegram-канале украинского батальона "Азов"* было опубликовано видео расстрела российского военнослужащего.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240716/medvedev-1959927130.html
https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959938119.html
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вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина, Безопасность
Песков прокомментировал данные о расстреле российского военного "Азовом"*

Песков назвал боевиков "Азова" фашистами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о расстреле боевиками "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) российского военнослужащего, заявил, что фашисты есть фашисты, их надо уничтожать.
"Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать. Конечно, наши герои на передовой так и делают", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными
09:06
Судебная база о зверствах украинских войск собирается уже не первый год, добавил пресс-секретарь президента.
"Она собирается, причем собирается уже не первый год. Конечно, наши следователи работают, очень кропотливо собирают все эти факты абсолютно бесчеловечных зверств", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли РФ собирать судебную базу по факту преступлений ВСУ.
Ранее в Telegram-канале украинского батальона "Азов"* было опубликовано видео расстрела российского военнослужащего.
* Террористическая организация, запрещена в России
Бойцы националистического батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СК расследует обстоятельства расстрела российского военного "Азовом"*
10:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковУкраинаБезопасность
 
 
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