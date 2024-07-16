https://ria.ru/20240716/vremya-1960044226.html
Парламент Украины отменил переход с зимнего на летнее время
Парламент Украины отменил переход с зимнего на летнее время - РИА Новости, 16.07.2024
Парламент Украины отменил переход с зимнего на летнее время
Парламент Украины поддержал законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:33
2024-07-16T15:33
2024-07-16T15:33
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Парламент Украины поддержал законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Рада еще в 2021 году приняла соответствующий законопроект в первом чтении. "Парламент принял законопроект об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летний в целом - 261 (голос – ред.). То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го не будет", - написал Железняк в своем Telegram-канале. На данный момент московское и киевское время совпадают. С конца октября время на Украине будет отставать на час от российской столицы.
https://ria.ru/20231107/taksist-1907949587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Парламент Украины отменил переход с зимнего на летнее время
Рада поддержала проект об отмене ежегодного перехода с зимнего на летнее время