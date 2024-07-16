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Парламент Украины отменил переход с зимнего на летнее время - РИА Новости, 16.07.2024
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15:33 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/vremya-1960044226.html
Парламент Украины отменил переход с зимнего на летнее время
Парламент Украины отменил переход с зимнего на летнее время - РИА Новости, 16.07.2024
Парламент Украины отменил переход с зимнего на летнее время
Парламент Украины поддержал законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:33
2024-07-16T15:33
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Парламент Украины поддержал законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Рада еще в 2021 году приняла соответствующий законопроект в первом чтении. "Парламент принял законопроект об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летний в целом - 261 (голос – ред.). То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го не будет", - написал Железняк в своем Telegram-канале. На данный момент московское и киевское время совпадают. С конца октября время на Украине будет отставать на час от российской столицы.
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Парламент Украины отменил переход с зимнего на летнее время

Рада поддержала проект об отмене ежегодного перехода с зимнего на летнее время

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Парламент Украины поддержал законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Рада еще в 2021 году приняла соответствующий законопроект в первом чтении.
«
"Парламент принял законопроект об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летний в целом - 261 (голос – ред.). То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го не будет", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
На данный момент московское и киевское время совпадают. С конца октября время на Украине будет отставать на час от российской столицы.
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