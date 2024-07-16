https://ria.ru/20240716/vremya-1960044226.html

Парламент Украины отменил переход с зимнего на летнее время

Парламент Украины отменил переход с зимнего на летнее время - РИА Новости, 16.07.2024

Парламент Украины отменил переход с зимнего на летнее время

Парламент Украины поддержал законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:33

2024-07-16T15:33

2024-07-16T15:33

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Парламент Украины поддержал законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Рада еще в 2021 году приняла соответствующий законопроект в первом чтении. "Парламент принял законопроект об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летний в целом - 261 (голос – ред.). То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го не будет", - написал Железняк в своем Telegram-канале. На данный момент московское и киевское время совпадают. С конца октября время на Украине будет отставать на час от российской столицы.

https://ria.ru/20231107/taksist-1907949587.html

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, верховная рада украины