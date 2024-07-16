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Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов - РИА Новости, 16.07.2024
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08:28 16.07.2024 (обновлено: 11:28 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/volodin-1959923219.html
Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов
Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов - РИА Новости, 16.07.2024
Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос, как его подписчики относятся к идее полного запрета езды по улицам на электросамокатах. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:28
2024-07-16T11:28
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос, как его подписчики относятся к идее полного запрета езды по улицам на электросамокатах. &quot;Как вы считаете, необходима ли такая мера?&quot; — спросил он.Политик отметил, что в Госдуму поступают соответствующие предложения.При этом он напомнил, что депутаты приняли в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов.В опросе на 10:25 по мск проголосовали примерно 75 тысяч человек. За запрет выступил 71 процент, против него — 25 процентов, при этом четыре процента ответили, что им все равно.
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов

Володин запустил опрос о возможном полном запрете электросамокатов на улицах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭлектросамокат
Электросамокат - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Электросамокат. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос, как его подписчики относятся к идее полного запрета езды по улицам на электросамокатах.
«

"Как вы считаете, необходима ли такая мера?" — спросил он.

Политик отметил, что в Госдуму поступают соответствующие предложения.
При этом он напомнил, что депутаты приняли в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов.
В опросе на 10:25 по мск проголосовали примерно 75 тысяч человек. За запрет выступил 71 процент, против него — 25 процентов, при этом четыре процента ответили, что им все равно.
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