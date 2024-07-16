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СМИ: ВСУ у Торецка сетуют на невысокое качество снарядов с Запада - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:30 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/voennye-1960116976.html
СМИ: ВСУ у Торецка сетуют на невысокое качество снарядов с Запада
СМИ: ВСУ у Торецка сетуют на невысокое качество снарядов с Запада - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ: ВСУ у Торецка сетуют на невысокое качество снарядов с Запада
Украинские военные в районе Торецка в ДНР жалуются на качество западных боеприпасов, которое, по их словам, уступает эффективности советским аналогам, а также... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:30
2024-07-16T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
торецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные в районе Торецка в ДНР жалуются на качество западных боеприпасов, которое, по их словам, уступает эффективности советским аналогам, а также потерю позиций в ходе ротаций, сообщает телеканал LCI. Телеканал отмечает, что качество переданных Западом снарядов оставляет желать лучшего. LCI рассказывает, как в ходе одного из произведенных украинскими военными выстрелов гильза снаряда застряла в стволе. "Эти западные снаряды калибра 152 миллиметра только что прибыли на фронт и на удивление менее эффективные, чем аналоги советской разработки", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на слова солдат ВСУ. Несмотря на новые поставки оружия Украине, войска ощущают его нехватку. Также военные сетуют на то, что "молодые не хотят идти" на фронт, отмечает телеканал. При этом ротации привели к тому, что украинские войска лишились ряда позиций, указывает LCI. "Когда приходят новые подразделения, они не знают хорошо регион, у них не всегда есть нужная информация для выполнения задач, и противник этим пользуется", - отмечает командир батареи 32-й бригады ВСУ Александр. Торецк (до 2016 года - Дзержинск) расположен в 10 километрах в северо-западу от Горловки в ДНР. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения.
https://ria.ru/20240716/rada-1959986191.html
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торецк
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в мире, торецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Торецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: ВСУ у Торецка сетуют на невысокое качество снарядов с Запада

LCI: ВСУ у Торецка сетуют на качество снарядов с Запада и потерю позиций

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные в районе Торецка в ДНР жалуются на качество западных боеприпасов, которое, по их словам, уступает эффективности советским аналогам, а также потерю позиций в ходе ротаций, сообщает телеканал LCI.
Телеканал отмечает, что качество переданных Западом снарядов оставляет желать лучшего. LCI рассказывает, как в ходе одного из произведенных украинскими военными выстрелов гильза снаряда застряла в стволе.
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"Эти западные снаряды калибра 152 миллиметра только что прибыли на фронт и на удивление менее эффективные, чем аналоги советской разработки", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на слова солдат ВСУ.
Несмотря на новые поставки оружия Украине, войска ощущают его нехватку. Также военные сетуют на то, что "молодые не хотят идти" на фронт, отмечает телеканал.
При этом ротации привели к тому, что украинские войска лишились ряда позиций, указывает LCI. "Когда приходят новые подразделения, они не знают хорошо регион, у них не всегда есть нужная информация для выполнения задач, и противник этим пользуется", - отмечает командир батареи 32-й бригады ВСУ Александр.
Торецк (до 2016 года - Дзержинск) расположен в 10 километрах в северо-западу от Горловки в ДНР. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТорецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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