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Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями в передвижениях

Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями в передвижениях - РИА Новости, 16.07.2024

Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями в передвижениях

Журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк, получили американские визы с ограничением в передвижениях, передает... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T05:13

2024-07-16T05:13

2024-07-16T05:13

сергей лавров

оон

нью-йорк (город)

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк, получили американские визы с ограничением в передвижениях, передает корреспондент РИА Новости. Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2, это транзитная виза, ее получают люди, которые направляются в штаб-квартиру ООН. Данная виза предполагает ограничение в передвижениях в 25 миль, или 40 километров от центра Нью-Йорка. Аналогичная ситуация с визами произошла в сентябре прошлого года, когда журналисты сопровождали министра для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Тогда они тоже получили визы типа С2. В январе журналистам пула выдали визы категории I - неиммиграционные визы для иностранных журналистов с правом однократного въезда в страну. Данный тип визы не предполагает ограничения в передвижении. Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20240715/lavrov-1959893420.html

https://ria.ru/20240714/lavrov-1959573435.html

нью-йорк (город)

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сергей лавров, оон, нью-йорк (город), сша