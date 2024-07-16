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Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями в передвижениях
Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями в передвижениях - РИА Новости, 16.07.2024
Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями в передвижениях
Журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк, получили американские визы с ограничением в передвижениях, передает... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T05:13
2024-07-16T05:13
2024-07-16T05:13
сергей лавров
оон
нью-йорк (город)
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк, получили американские визы с ограничением в передвижениях, передает корреспондент РИА Новости. Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2, это транзитная виза, ее получают люди, которые направляются в штаб-квартиру ООН. Данная виза предполагает ограничение в передвижениях в 25 миль, или 40 километров от центра Нью-Йорка. Аналогичная ситуация с визами произошла в сентябре прошлого года, когда журналисты сопровождали министра для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Тогда они тоже получили визы типа С2. В январе журналистам пула выдали визы категории I - неиммиграционные визы для иностранных журналистов с правом однократного въезда в страну. Данный тип визы не предполагает ограничения в передвижении. Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН.
https://ria.ru/20240715/lavrov-1959893420.html
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сергей лавров, оон, нью-йорк (город), сша
Сергей Лавров, ООН, Нью-Йорк (город), США
Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями в передвижениях
Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями в передвижениях
НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк, получили американские визы с ограничением в передвижениях, передает корреспондент РИА Новости.
Посольство США
выдало представителям российских СМИ визы категории C2, это транзитная виза, ее получают люди, которые направляются в штаб-квартиру ООН
. Данная виза предполагает ограничение в передвижениях в 25 миль, или 40 километров от центра Нью-Йорка
.
Аналогичная ситуация с визами произошла в сентябре прошлого года, когда журналисты сопровождали министра для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Тогда они тоже получили визы типа С2.
В январе журналистам пула выдали визы категории I - неиммиграционные визы для иностранных журналистов с правом однократного въезда в страну. Данный тип визы не предполагает ограничения в передвижении.
Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН.