https://ria.ru/20240716/vino-1960136970.html
Россия за май сократила ввоз вина из ЕС до минимума
Россия за май сократила ввоз вина из ЕС до минимума - РИА Новости, 16.07.2024
Россия за май сократила ввоз вина из ЕС до минимума
Россия в мае снизила закупки вина в Евросоюзе более чем вдвое, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T23:29
2024-07-16T23:29
2024-07-16T23:45
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия в мае снизила закупки вина в Евросоюзе более чем вдвое, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в мае поставки европейской продукции упали в 2,5 раза по сравнению с апрелем — до 8,9 тысячи тонн. Это стало минимальным объемом с февраля 2015 года, когда в Россию ввезли 8,5 тысячи тонн вина. В денежном выражении закупки сократились лишь в 2,1 раза — до 30,3 миллиона евро, что стало минимумом с апреля 2022 года. Сильнее всего продажи вина сократились у Испании — всемеро, до 253 тонн. Примерно в четыре раза упал экспорт у Литвы (до 1,2 тысячи тонн) и Германии (531 тонна). Значительно уменьшились закупки у Италии — в 2,5 раза, до 2,6 тысячи тонн, и Латвии — в 2,3 раза, до 1,3 тысячи тонн. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к властям с просьбой установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%. В Минпромторге говорили, что поддерживают эту инициативу, но конкретная величина повышения требует обсуждения.
https://ria.ru/20240712/belorussija-1959266874.html
https://ria.ru/20240705/rosalkogoltabakkontrol-1957550961.html
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экономика, россия, испания, литва, евростат, нато, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз
Экономика, Россия, Испания, Литва, Евростат, НАТО, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евросоюз
Россия за май сократила ввоз вина из ЕС до минимума
Россия за май сократила закупки вина из ЕС более чем вдвое