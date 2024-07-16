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Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считают в штабе Трампа
Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считают в штабе Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считают в штабе Трампа
Кандидат республиканцев в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считает старший советник штаба экс-президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:23
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Кандидат республиканцев в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считает старший советник штаба экс-президента США Дональда Трампа Крис Ласивита. По его оценке, Вэнс сможет переломить ситуацию в колеблющихся штатах, если сейчас там есть преимущество у демократов. "Джей-Ди отличный оратор, он прекрасно доносит свои мысли. Учитывая его молодость, думаю, в следующие месяцы мы увидим его везде", - заявил Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев. Съезд Республиканской партии накануне выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты на предстоящих в ноябре президентских выборах.
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считают в штабе Трампа
Советник штаба Трампа Ласивита: Вэнс привлечет сомневающийся электорат