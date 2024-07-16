https://ria.ru/20240716/vens-1960130352.html

Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считают в штабе Трампа

Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считают в штабе Трампа - РИА Новости, 16.07.2024

Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считают в штабе Трампа

Кандидат республиканцев в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считает старший советник штаба экс-президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T22:23

2024-07-16T22:23

2024-07-16T22:25

в мире

сша

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959961239_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f9e417519a6e1a2082d809cbb87425e.jpg

МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Кандидат республиканцев в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считает старший советник штаба экс-президента США Дональда Трампа Крис Ласивита. По его оценке, Вэнс сможет переломить ситуацию в колеблющихся штатах, если сейчас там есть преимущество у демократов. "Джей-Ди отличный оратор, он прекрасно доносит свои мысли. Учитывая его молодость, думаю, в следующие месяцы мы увидим его везде", - заявил Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев. Съезд Республиканской партии накануне выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты на предстоящих в ноябре президентских выборах.

https://ria.ru/20240716/memuary-1960099581.html

https://ria.ru/20240716/vens-1959959586.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024