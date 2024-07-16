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Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считают в штабе Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
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22:23 16.07.2024 (обновлено: 22:25 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/vens-1960130352.html
Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считают в штабе Трампа
Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считают в штабе Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считают в штабе Трампа
Кандидат республиканцев в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считает старший советник штаба экс-президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:23
2024-07-16T22:25
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Кандидат республиканцев в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считает старший советник штаба экс-президента США Дональда Трампа Крис Ласивита. По его оценке, Вэнс сможет переломить ситуацию в колеблющихся штатах, если сейчас там есть преимущество у демократов. "Джей-Ди отличный оратор, он прекрасно доносит свои мысли. Учитывая его молодость, думаю, в следующие месяцы мы увидим его везде", - заявил Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев. Съезд Республиканской партии накануне выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты на предстоящих в ноябре президентских выборах.
https://ria.ru/20240716/memuary-1960099581.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считают в штабе Трампа

Советник штаба Трампа Ласивита: Вэнс привлечет сомневающийся электорат

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Кандидат республиканцев в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс привлечет сомневающийся электорат, считает старший советник штаба экс-президента США Дональда Трампа Крис Ласивита.
По его оценке, Вэнс сможет переломить ситуацию в колеблющихся штатах, если сейчас там есть преимущество у демократов.
Джей Ди Вэнс подписывает свою книгу Элегия Хиллбилли - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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"Джей-Ди отличный оратор, он прекрасно доносит свои мысли. Учитывая его молодость, думаю, в следующие месяцы мы увидим его везде", - заявил Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев.
Съезд Республиканской партии накануне выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты на предстоящих в ноябре президентских выборах.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Биография Джей-Ди Вэнса
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В миреСШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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