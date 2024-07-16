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Эксперты оценили кандидатуру сенатора Вэнса на пост вице-президента США - РИА Новости, 16.07.2024
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16:36 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/vens-1960065573.html
Эксперты оценили кандидатуру сенатора Вэнса на пост вице-президента США
Эксперты оценили кандидатуру сенатора Вэнса на пост вице-президента США - РИА Новости, 16.07.2024
Эксперты оценили кандидатуру сенатора Вэнса на пост вице-президента США
Американский сенатор Джей Ди Вэнс является достойным кандидатом на пост вице-президента от республиканцев, поскольку его взгляды представляют собой более... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:36
2024-07-16T16:36
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Американский сенатор Джей Ди Вэнс является достойным кандидатом на пост вице-президента от республиканцев, поскольку его взгляды представляют собой более рафинированную версию взглядов кандидата в президенты Дональда Трампа, однако его кандидатура не способствует расширению трамповской электоральной базы, рассказали РИА Новости эксперты. Ранее на съезде Республиканской партии экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. За время пребывания в Сенате Вэнс приобрёл репутацию ярого популиста, а также противника различных социальных инициатив, таких, как так называемая критическая расовая теория (CRT), программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), а также экологические, социальные и управленческие (ESG) критерии для инвестиций. Вэнс также известен критикой многомиллиардной военной помощи США Украине и призывами к переговорам с Россией. "Я не уверен в том, что Вэнс принесёт больше голосов Трампу, но его популистский вариант республиканской политики представляет собой последовательное и разумное изложение позиции Трампа. Он представляет собой улучшенную версию человека, который выдвинул его кандидатом на пост вице-президента. Надо сказать, что я в восторге от этого выбора", — сказал агентству Пол Готфрид, главный редактор журнала Chronicles: A Magazine of American Culture и почетный профессор гуманитарных наук Элизабеттаунского колледжа. Уилфред Рейли, профессор политологии в университете штата Кентукки, думал, что скорее всего выбор падет на кого-то вроде сенатора Марко Рубио или губернатора Вирджинии Гленна Янгкина — умеренного республиканца, который сбалансирует список кандидатов. Эксперт предположил, что выбор в пользу Вэнса был сделан под влиянием недавней стрельбы на митинге в Пенсильвании. По мнению эксперта, Трамп, возможно, не хочет умеренного вице-президента из опасений, что враги могут убить его ради того, чтобы менее радикальный вице-президент потом занял бы его место. "Вэнс – в целом надежный выбор. Он действующий член верхней палаты Конгресса США, голосующий в соответствии с республиканской повесткой. Я не думаю, что он вообще повредит кандидатуре Трампа. Многим может понравиться эта идея: два компетентных (и белых, как я заметил) представителя юриспруденции и бизнеса противостоят "CRT, DEI, ESG, SEL (Социальное и эмоциональное обучение – прим. ред.), Nu-HR" и все в таком духе. С другой стороны, он не особенно способствует значительному расширению базы Трампа, как это могли бы сделать Вивек (Рамасвами – прим. ред.) или Тим Скотт (или Никки Хейли и т. д.)", — объяснил Рейли. В заключение эксперт сказал, что на данный момент, после покушения на Трампа, большинство людей, вероятно, уже решило, за кого они будут голосовать, и поэтому вопрос о вице-президенте Трампа может быть не очень важным.
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В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Джеймс Дэвид Вэнс
Эксперты оценили кандидатуру сенатора Вэнса на пост вице-президента США

Эксперты: Вэнс — хороший кандидат в вице-президенты, но не расширит электорат

© AP Photo / Evan VucciКандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Американский сенатор Джей Ди Вэнс является достойным кандидатом на пост вице-президента от республиканцев, поскольку его взгляды представляют собой более рафинированную версию взглядов кандидата в президенты Дональда Трампа, однако его кандидатура не способствует расширению трамповской электоральной базы, рассказали РИА Новости эксперты.
Ранее на съезде Республиканской партии экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
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За время пребывания в Сенате Вэнс приобрёл репутацию ярого популиста, а также противника различных социальных инициатив, таких, как так называемая критическая расовая теория (CRT), программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), а также экологические, социальные и управленческие (ESG) критерии для инвестиций. Вэнс также известен критикой многомиллиардной военной помощи США Украине и призывами к переговорам с Россией.
"Я не уверен в том, что Вэнс принесёт больше голосов Трампу, но его популистский вариант республиканской политики представляет собой последовательное и разумное изложение позиции Трампа. Он представляет собой улучшенную версию человека, который выдвинул его кандидатом на пост вице-президента. Надо сказать, что я в восторге от этого выбора", — сказал агентству Пол Готфрид, главный редактор журнала Chronicles: A Magazine of American Culture и почетный профессор гуманитарных наук Элизабеттаунского колледжа.
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Уилфред Рейли, профессор политологии в университете штата Кентукки, думал, что скорее всего выбор падет на кого-то вроде сенатора Марко Рубио или губернатора Вирджинии Гленна Янгкина — умеренного республиканца, который сбалансирует список кандидатов. Эксперт предположил, что выбор в пользу Вэнса был сделан под влиянием недавней стрельбы на митинге в Пенсильвании. По мнению эксперта, Трамп, возможно, не хочет умеренного вице-президента из опасений, что враги могут убить его ради того, чтобы менее радикальный вице-президент потом занял бы его место.
"Вэнс – в целом надежный выбор. Он действующий член верхней палаты Конгресса США, голосующий в соответствии с республиканской повесткой. Я не думаю, что он вообще повредит кандидатуре Трампа. Многим может понравиться эта идея: два компетентных (и белых, как я заметил) представителя юриспруденции и бизнеса противостоят "CRT, DEI, ESG, SEL (Социальное и эмоциональное обучение – прим. ред.), Nu-HR" и все в таком духе. С другой стороны, он не особенно способствует значительному расширению базы Трампа, как это могли бы сделать Вивек (Рамасвами – прим. ред.) или Тим Скотт (или Никки Хейли и т. д.)", — объяснил Рейли.
В заключение эксперт сказал, что на данный момент, после покушения на Трампа, большинство людей, вероятно, уже решило, за кого они будут голосовать, и поэтому вопрос о вице-президенте Трампа может быть не очень важным.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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