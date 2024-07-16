https://ria.ru/20240716/vens-1960034807.html

Европа опасается ослабления сотрудничества с США из-за Вэнса, пишут СМИ

Европа опасается ослабления сотрудничества с США из-за Вэнса, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024

Европа опасается ослабления сотрудничества с США из-за Вэнса, пишут СМИ

Европа опасается ослабления сотрудничества в области безопасности с США и прекращения поддержки Украины со стороны Вашингтона на фоне выдвижения сенатора от... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:03

2024-07-16T15:03

2024-07-16T15:03

в мире

сша

украина

европа

дональд трамп

джеймс дэвид вэнс

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Европа опасается ослабления сотрудничества в области безопасности с США и прекращения поддержки Украины со стороны Вашингтона на фоне выдвижения сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от Республиканской партии на пост вице-президента и в случае победы на выборах бывшего американского президента Дональда Трампа, пишет газета Financial Times. "Подъем Вэнса... укрепил страхи Европы, что второй президентский срок Трампа значительно сократит трансатлантические связи в сфере безопасности и прекратит критическую поддержку украинской обороны со стороны США", - говорится в материале издания. Отмечается, что хорошие показатели Трампа в опросах и на дебатах уже испугали европейские страны, которые переживают из-за возможного прихода к власти республиканцев в США. Они также опасаются, что Трамп может ввести тарифы, которые навредят экономике Евросоюза. При этом на Украине считают номинацию Вэнса "явным сигналом" для Киева и полагают, что им нужно будет придумать новые способы общения с США. "Выбор Вэнса - явный сигнал для нас. Нужно подумать о новой стратегии общения с американцами", - сказала газете депутат Рады Инна Совсун. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240716/ukraina-1959909592.html

https://ria.ru/20240716/karlson-1960023335.html

https://ria.ru/20240716/tramp-1960000798.html

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в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс, выборы президента сша — 2024