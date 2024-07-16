https://ria.ru/20240716/vens-1959925842.html

СМИ напомнили о словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине

СМИ напомнили о словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ напомнили о словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине

Республиканский кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что его не беспокоит будущее Украины, напоминает издание The New York Times. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:56

2024-07-16T08:56

2024-07-16T11:30

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Республиканский кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что его не беспокоит будущее Украины, напоминает издание The New York Times."Мне действительно все равно, что так или иначе произойдет с Украиной", — цитируют журналисты слова Вэнса, сказанные им во время интервью в 2022 году.Обозреватели указали, что американский политик активно выступает против поддержки Киева и считает, что Украине следует прекратить боевые действия и начать переговоры с Россией.Во вторник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.

https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959810248.html

https://ria.ru/20240715/germaniya-1959787616.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, президентские выборы в сша, киев, политика