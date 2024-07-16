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СМИ напомнили о словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине
СМИ напомнили о словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ напомнили о словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине
Республиканский кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что его не беспокоит будущее Украины, напоминает издание The New York Times. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:56
2024-07-16T08:56
2024-07-16T11:30
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Республиканский кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что его не беспокоит будущее Украины, напоминает издание The New York Times."Мне действительно все равно, что так или иначе произойдет с Украиной", — цитируют журналисты слова Вэнса, сказанные им во время интервью в 2022 году.Обозреватели указали, что американский политик активно выступает против поддержки Киева и считает, что Украине следует прекратить боевые действия и начать переговоры с Россией.Во вторник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
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В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Президентские выборы в США, Киев, Политика
СМИ напомнили о словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине
Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявлял, что ему все равно на судьбу Украины