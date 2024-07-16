https://ria.ru/20240716/vens-1959920808.html

Вэнс заявил, что считает честью баллотироваться вместе с Трампом

Вэнс заявил, что считает честью баллотироваться вместе с Трампом - РИА Новости, 16.07.2024

Вэнс заявил, что считает честью баллотироваться вместе с Трампом

Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс заявил, что переполнен благодарностью Дональду Трампу в связи с номинацией на пост вице-президента США от... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T07:53

2024-07-16T07:53

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс заявил, что переполнен благодарностью Дональду Трампу в связи с номинацией на пост вице-президента США от республиканцев, считает честью баллотироваться вместе с ним. Ранее на съезде Республиканской партии экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. "Просто переполнен благодарностью. Какая честь баллотироваться рядом с президентом Дональдом Трампом. Он принес мир и процветание однажды, и с вашей помощью он сделает это снова. Вперед к победе!" - написал Вэнс в своей первой публикации в соцсети Х после номинации. Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://radiosputnik.ru/20240716/tramp-1959917642.html

https://ria.ru/20240716/eks-diplomat-1959915769.html

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украина, сша, в мире, россия, дональд трамп, выборы президента сша — 2024