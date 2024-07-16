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Вэнс пообещал, что при Трампе "всем будет лучше" - РИА Новости, 16.07.2024
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04:49 16.07.2024 (обновлено: 10:36 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/vens-1959913035.html
Вэнс пообещал, что при Трампе "всем будет лучше"
Вэнс пообещал, что при Трампе "всем будет лучше" - РИА Новости, 16.07.2024
Вэнс пообещал, что при Трампе "всем будет лучше"
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс не ответил РИА Новости о том, как США следует взаимодействовать с РФ, но пообещал, что при РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:49
2024-07-16T10:36
сша
россия
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МИЛУОКИ (США), 15 июл - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс не ответил РИА Новости о том, как США следует взаимодействовать с РФ, но пообещал, что при администрации Трампа "всем будет лучше"."Послушайте, ребят, всем будет лучше", - заявил Вэнс в кулуарах съезда республиканцев.На вопрос корреспондента РИА Новости о перспективах отношений с РФ окруженный охраной претендент на второй по значимости пост в США не ответил.
https://ria.ru/20240716/vens-1959912691.html
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сша, россия
США, Россия
Вэнс пообещал, что при Трампе "всем будет лучше"

Кандидат в вице-президенты США Вэнс пообещал, что при Трампе всем будет лучше

© AP Photo / Julia NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 15 июл - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс не ответил РИА Новости о том, как США следует взаимодействовать с РФ, но пообещал, что при администрации Трампа "всем будет лучше".
"Послушайте, ребят, всем будет лучше", - заявил Вэнс в кулуарах съезда республиканцев.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса, заявил Вэнс
04:37
На вопрос корреспондента РИА Новости о перспективах отношений с РФ окруженный охраной претендент на второй по значимости пост в США не ответил.
 
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