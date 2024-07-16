https://ria.ru/20240716/vens-1959913035.html

Вэнс пообещал, что при Трампе "всем будет лучше"

Вэнс пообещал, что при Трампе "всем будет лучше" - РИА Новости, 16.07.2024

Вэнс пообещал, что при Трампе "всем будет лучше"

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс не ответил РИА Новости о том, как США следует взаимодействовать с РФ, но пообещал, что при РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:49

2024-07-16T04:49

2024-07-16T10:36

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959943007_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_ccb9d37507cfb48ea12d1a96ead0c16e.jpg

МИЛУОКИ (США), 15 июл - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс не ответил РИА Новости о том, как США следует взаимодействовать с РФ, но пообещал, что при администрации Трампа "всем будет лучше"."Послушайте, ребят, всем будет лучше", - заявил Вэнс в кулуарах съезда республиканцев.На вопрос корреспондента РИА Новости о перспективах отношений с РФ окруженный охраной претендент на второй по значимости пост в США не ответил.

https://ria.ru/20240716/vens-1959912691.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия