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Вэнс пообещал, что при Трампе "всем будет лучше"
Вэнс пообещал, что при Трампе "всем будет лучше" - РИА Новости, 16.07.2024
Вэнс пообещал, что при Трампе "всем будет лучше"
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс не ответил РИА Новости о том, как США следует взаимодействовать с РФ, но пообещал, что при РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:49
2024-07-16T04:49
2024-07-16T10:36
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МИЛУОКИ (США), 15 июл - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс не ответил РИА Новости о том, как США следует взаимодействовать с РФ, но пообещал, что при администрации Трампа "всем будет лучше"."Послушайте, ребят, всем будет лучше", - заявил Вэнс в кулуарах съезда республиканцев.На вопрос корреспондента РИА Новости о перспективах отношений с РФ окруженный охраной претендент на второй по значимости пост в США не ответил.
https://ria.ru/20240716/vens-1959912691.html
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сша, россия
Вэнс пообещал, что при Трампе "всем будет лучше"
Кандидат в вице-президенты США Вэнс пообещал, что при Трампе всем будет лучше
МИЛУОКИ (США), 15 июл - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс не ответил РИА Новости о том, как США следует взаимодействовать с РФ, но пообещал, что при администрации Трампа "всем будет лучше".
"Послушайте, ребят, всем будет лучше", - заявил Вэнс в кулуарах съезда республиканцев.
На вопрос корреспондента РИА Новости о перспективах отношений с РФ окруженный охраной претендент на второй по значимости пост в США не ответил.