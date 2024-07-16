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Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса, заявил Вэнс - РИА Новости, 16.07.2024
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04:37 16.07.2024 (обновлено: 10:18 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/vens-1959912691.html
Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса, заявил Вэнс
Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса, заявил Вэнс - РИА Новости, 16.07.2024
Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса, заявил Вэнс
Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине, заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:37
2024-07-16T10:18
россия
украина
в мире
огайо
дональд трамп
владимир путин
джеймс дэвид вэнс
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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл — РИА Новости. Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине, заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в интервью Fox News."Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему и чтобы Америка смогла фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай", — сообщил он.По мнению Вэнса, это позволит избежать риска эскалации и ядерной войны. Политик, говоря о многомиллиардных тратах Вашингтона на помощь Украине, задался вопросом о цели, которой пытаются достичь США.При этом Вэнс не ответил РИА Новости на вопрос, как Вашингтону следует взаимодействовать с Москвой, но он пообещал, что при администрации Трампа "всем будет лучше".Накануне съезд Республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента. О выборе в пользу сенатора перед этим объявил Трамп. Политик известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по завершению конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.Как отмечал президент, Москва в целом приветствует усилия посредников, но завершить конфликт на Украине только через них невозможно. Путин пояснил, что никакой посредник не будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы между Москвой и Киевом.
https://ria.ru/20240715/orban-1959899746.html
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россия, украина, в мире, огайо, дональд трамп, владимир путин, джеймс дэвид вэнс
Россия, Украина, В мире, Огайо, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джеймс Дэвид Вэнс
Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса, заявил Вэнс

Вэнс: Трамп в случае победы обсудит с РФ урегулирование украинского кризиса

© AP Photo / Julia NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл — РИА Новости. Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине, заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
«
"Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему и чтобы Америка смогла фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай", — сообщил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Орбан считает Трампа возможным посредником в мирных переговорах по Украине
Вчера, 23:35
По мнению Вэнса, это позволит избежать риска эскалации и ядерной войны. Политик, говоря о многомиллиардных тратах Вашингтона на помощь Украине, задался вопросом о цели, которой пытаются достичь США.
При этом Вэнс не ответил РИА Новости на вопрос, как Вашингтону следует взаимодействовать с Москвой, но он пообещал, что при администрации Трампа "всем будет лучше".
Накануне съезд Республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента. О выборе в пользу сенатора перед этим объявил Трамп. Политик известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по завершению конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.
Как отмечал президент, Москва в целом приветствует усилия посредников, но завершить конфликт на Украине только через них невозможно. Путин пояснил, что никакой посредник не будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы между Москвой и Киевом.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Многие украинцы желают мира, заявила голландская журналистка
04:41
 
РоссияУкраинаВ миреОгайоДональд ТрампВладимир ПутинДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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