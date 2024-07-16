https://ria.ru/20240716/vens-1959912691.html

Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса, заявил Вэнс

Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса, заявил Вэнс - РИА Новости, 16.07.2024

Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса, заявил Вэнс

Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине, заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:37

2024-07-16T04:37

2024-07-16T10:18

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл — РИА Новости. Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине, заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в интервью Fox News."Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему и чтобы Америка смогла фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай", — сообщил он.По мнению Вэнса, это позволит избежать риска эскалации и ядерной войны. Политик, говоря о многомиллиардных тратах Вашингтона на помощь Украине, задался вопросом о цели, которой пытаются достичь США.При этом Вэнс не ответил РИА Новости на вопрос, как Вашингтону следует взаимодействовать с Москвой, но он пообещал, что при администрации Трампа "всем будет лучше".Накануне съезд Республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента. О выборе в пользу сенатора перед этим объявил Трамп. Политик известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по завершению конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.Как отмечал президент, Москва в целом приветствует усилия посредников, но завершить конфликт на Украине только через них невозможно. Путин пояснил, что никакой посредник не будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы между Москвой и Киевом.

https://ria.ru/20240715/orban-1959899746.html

https://ria.ru/20240716/ukraintsy-1959912781.html

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россия, украина, в мире, огайо, дональд трамп, владимир путин, джеймс дэвид вэнс