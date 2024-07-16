https://ria.ru/20240716/vens-1959912282.html

Вэнс признался, что счел безумной идею Трампа стать вице-президентом

Вэнс признался, что счел безумной идею Трампа стать вице-президентом - РИА Новости, 16.07.2024

Вэнс признался, что счел безумной идею Трампа стать вице-президентом

Американский сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, объявленный кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США, признался, что счел... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:25

2024-07-16T04:25

2024-07-16T10:38

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Американский сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, объявленный кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США, признался, что счел "безумной" идею бывшего главы государства Дональда Трампа стать вице-президентом. "Когда президент (Трамп - ред.) позвонил мне и формально предложил стать номинантом в вице-президенты, это просто звучало безумным", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Ранее на съезде Республиканской партии Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу – 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240716/vens-1959912045.html

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дональд трамп, огайо, сша, украина, в мире, выборы президента сша — 2024