Вэнс признался, что счел безумной идею Трампа стать вице-президентом
Сенатор Вэнс признался, что счел безумной идею Трампа стать вице-президентом
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Американский сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, объявленный кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США, признался, что счел "безумной" идею бывшего главы государства Дональда Трампа стать вице-президентом.
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"Когда президент (Трамп - ред.) позвонил мне и формально предложил стать номинантом в вице-президенты, это просто звучало безумным", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее на съезде Республиканской партии Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнсу – 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.