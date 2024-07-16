Номинация Вэнса кандидатом в вице-президенты заняла первые полосы СМИ
Номинация Вэнса кандидатом в вице-президенты заняла первые полосы зарубежных СМИ
© AP Photo / Paul SancyaКандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новость о том, что сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс выбран кандидатом в вице-президенты США от республиканцев оказалась на первых полосах зарубежных СМИ.
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Среди мировых СМИ, передовицы которых пестрят сообщениями о Вэнсе, - британские газеты Times, Teleraph, Guardian, Financial Times, телеканал Sky News, американские телеканалы NBC, CBS, CNN, издания Wall Street Journal, New York Times, Washington Post и множество других, а также польские издания Rzeczpospolita и Onet. За номинацией внимательно следят и на востоке - японский телеканал NHK и газета "Иомиури" также поместили Вэнса на первый полосы.