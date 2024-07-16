https://ria.ru/20240716/vens-1959908375.html

Номинация Вэнса кандидатом в вице-президенты заняла первые полосы СМИ

Номинация Вэнса кандидатом в вице-президенты заняла первые полосы СМИ - РИА Новости, 16.07.2024

Номинация Вэнса кандидатом в вице-президенты заняла первые полосы СМИ

Новость о том, что сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс выбран кандидатом в вице-президенты США от республиканцев оказалась на первых полосах зарубежных СМИ. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T02:37

2024-07-16T02:37

2024-07-16T10:48

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новость о том, что сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс выбран кандидатом в вице-президенты США от республиканцев оказалась на первых полосах зарубежных СМИ. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Среди мировых СМИ, передовицы которых пестрят сообщениями о Вэнсе, - британские газеты Times, Teleraph, Guardian, Financial Times, телеканал Sky News, американские телеканалы NBC, CBS, CNN, издания Wall Street Journal, New York Times, Washington Post и множество других, а также польские издания Rzeczpospolita и Onet. За номинацией внимательно следят и на востоке - японский телеканал NHK и газета "Иомиури" также поместили Вэнса на первый полосы.

https://ria.ru/20240716/debaty-1959902890.html

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огайо, сша, nbc, в мире, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс