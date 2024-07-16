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Номинация Вэнса кандидатом в вице-президенты заняла первые полосы СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
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02:37 16.07.2024 (обновлено: 10:48 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/vens-1959908375.html
Номинация Вэнса кандидатом в вице-президенты заняла первые полосы СМИ
Номинация Вэнса кандидатом в вице-президенты заняла первые полосы СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
Номинация Вэнса кандидатом в вице-президенты заняла первые полосы СМИ
Новость о том, что сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс выбран кандидатом в вице-президенты США от республиканцев оказалась на первых полосах зарубежных СМИ. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T02:37
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огайо
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в мире
дональд трамп
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новость о том, что сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс выбран кандидатом в вице-президенты США от республиканцев оказалась на первых полосах зарубежных СМИ. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Среди мировых СМИ, передовицы которых пестрят сообщениями о Вэнсе, - британские газеты Times, Teleraph, Guardian, Financial Times, телеканал Sky News, американские телеканалы NBC, CBS, CNN, издания Wall Street Journal, New York Times, Washington Post и множество других, а также польские издания Rzeczpospolita и Onet. За номинацией внимательно следят и на востоке - японский телеканал NHK и газета "Иомиури" также поместили Вэнса на первый полосы.
https://ria.ru/20240716/debaty-1959902890.html
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огайо, сша, nbc, в мире, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
Огайо, США, NBC, В мире, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
Номинация Вэнса кандидатом в вице-президенты заняла первые полосы СМИ

Номинация Вэнса кандидатом в вице-президенты заняла первые полосы зарубежных СМИ

© AP Photo / Paul SancyaКандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новость о том, что сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс выбран кандидатом в вице-президенты США от республиканцев оказалась на первых полосах зарубежных СМИ.
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: Харрис вызвала на дебаты кандидата в вице-премьеры от республиканцев
00:35
Среди мировых СМИ, передовицы которых пестрят сообщениями о Вэнсе, - британские газеты Times, Teleraph, Guardian, Financial Times, телеканал Sky News, американские телеканалы NBC, CBS, CNN, издания Wall Street Journal, New York Times, Washington Post и множество других, а также польские издания Rzeczpospolita и Onet. За номинацией внимательно следят и на востоке - японский телеканал NHK и газета "Иомиури" также поместили Вэнса на первый полосы.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: в ЕС назвали номинацию Вэнса катастрофой для Украины
01:43
 
ОгайоСШАNBCВ миреДональд ТрампДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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